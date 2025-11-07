活豬拍賣恢復首日 屏東黃昏市場仍少見溫體肉

（中央社記者黃郁菁屏東縣7日電）活豬今天凌晨0時恢復屠宰拍賣，屏東縣肉品市場中午開賣，黃昏市場多數攤位仍未見溫體豬肉。今天進場頭數比禁運禁宰令前多200多頭，均價每公斤新台幣99.11元，較疫前約貴4元。

屏東縣政府農業處指出，禁運禁宰令前肉品市場每日進場約1400頭，均價每公斤95元左右。依中央畜產會資料，屏東縣肉品市場今天進場1658頭、屠宰1340頭，規格豬（95至155公斤）均價每公斤99.11元。

屏東縣肉品市場今天中午開賣，約下午4時結束。中山黃昏市場4家豬肉攤仍未營業，僅1家開張，顧客絡繹不絕。1名婦人告訴中央社記者，家裡好幾天沒吃豬肉，原想買排骨和梅花肉，沒想到很快就賣光，只好改買五花肉。

該攤商表示，他上午赴高雄鳳山肉品市場批貨，下午2時30分回攤位開賣，今天生意非常好，當中排骨最搶手，營業1個多小時即售罄。開賣首日豬價每頭較禁令前貴2000元，不過他仍以禁令前價格販售，事後才發現報價上漲，等於今天沒賺到。

楊姓屠宰業者指出，因市場缺貨多日，原預估復賣首日價格會更高，但因政府控管，行情不如預期高，預計2至3天後供需恢復正常，價格將會回跌。

楊姓業者說，禁宰禁運期間直接損失數百萬元，工人沒開工仍得照付工資，人力成本就虧100多萬元。公司加工出口豬肉產品屬國內少數，不在政府補助範圍，只能慶幸非洲豬瘟未擴散，在此停損。他也指出，擔心風波過後餐廳業者為降低風險，可能改採價格較低的進口冷凍豬肉，進一步壓縮國產豬肉市場。（編輯：謝雅竹）1141107