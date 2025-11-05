活豬禁運今午解封 農業部管制出豬防價崩

因應非洲豬瘟疫情，豬隻禁宰、禁運將解封，台中市政府昨天下午派員前往建國市場針對肉品攤商區進行清消作業。記者黃仲裕／攝影

為防堵非洲豬瘟，國內豬肉禁運、禁宰十五天，非洲豬瘟中央災害應變中心昨表示，由於確診只限台中梧棲案例場，現階段已清零，今午十二時起，活豬禁運解禁，批發、屠宰、屠體運輸等明起解禁。行政院長卓榮泰指出，預計八日（周六）起，市場開始供應溫體豬；在達成落實查核、即時監控及完備法令前，將維持禁用廚餘養豬政策。

累積延遲上市豬隻逾卅萬頭

根據農業部統計，禁宰禁運期間，累積延遲上市豬隻約卅五萬至卅九萬頭，為避免解禁後大量出豬造成價格崩跌，農業部將透過養豬戶登記的方式管制出豬。

廣告 廣告

農業部長陳駿季說，未來每周都會和肉品市場、屠宰場、養豬協會等召開供銷調度會議，確保每日上市頭數和屠宰量，如果供應量大於屠宰量，就會透過抽籤等方式維持市場出豬秩序，但因為每天國人消費的豬肉量固定，暫不考量增加開市日的做法。預計今天在行政院會對外說明詳細方案。

陳駿季提醒，這十五天批發市場、屠宰場、肉攤等都沒有營業，必須要加強消毒，而年底前，進到批發市場的豬隻，只要在運輸過程或屠宰前有任何異樣或死亡，都將一律送檢，確保沒有其他疑似病例出現。

台中市長盧秀燕說，將依中央指示開放豬隻運送、屠宰、拍賣與上市，並加強屠宰場、豬肉攤與運輸車輛清消。

農業部畜牧司長李宜謙表示，國內的肉品市場會在明天早上至傍晚這段時間進行拍賣，後續再進入屠宰的程序，因此最快民眾可在明天的黃昏市場上買到溫體豬，而大部分傳統市場肉攤將在周六（八日）開始販售國產豬。

獸醫所長鄧明中說，梧棲案例場已於昨上午再完成採檢，並將檢體送至獸醫所，預計今天採檢結果可出爐。

陳駿季說，雖然目前已達清零目標，但相關監測仍持續進行，不會貿然向世界動物衛生組織（WOAH）提出非疫國的申請。

防檢署表示，依照WOAH規範，要申請恢復為非洲豬瘟非疫國，首先是案例場要全場撲殺，台灣已經做到；第二則是依照規定執行相關監測作業，三個月內沒有案例再發生。

養豬協會籲全面禁廚餘養豬

豬肉禁宰、禁運令雖將解除，中華民國養豬協會理事長潘連周說，擔心疫情又會出現，現在雖然只有單一個案，但很怕還有找不到的汙染潛伏，後續再開放廚餘養豬，導致第二次感染也說不定，希望政府機關拿出魄力，全面禁止廚餘養豬。

國內豬瘟權威、台大獸醫專業學院兼任助理教授李淑慧表示，解封後反而要更加謹慎，生物安全和消毒都不能忽略，尤其運豬車輛從肉品市場回到養豬場時要特別留意消毒，而屠宰場、拍賣場、化製車等也要比照辦理，豬隻異常死亡就要馬上通報，既然大家都知道如何阻斷傳播鏈，就要徹底落實。

【看原文連結】

更多udn報導

畫面曝光！墨西哥女總統遭襲胸 隨扈竟在滑手機

粿粿、王子外遇照為何被發現？網推測1原因

不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做

黃明志捲網紅命案 黃秋生親曝兩人最後對話