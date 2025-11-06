活豬禁運令解除 豬隻運抵新北肉品市場 (圖)

娛樂中心／綜合報導31歲台灣網紅謝侑芯日前飛往馬來西亞工作，沒想到卻不幸在飯店猝逝，後續更發現知名歌手黃明志也在命案現場，不僅被搜出持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在被通緝逃亡數小時後，5日凌晨在律師和女友陪同下到警局投案。不過，這起案件能取得如此大的進展，全靠當地的「1追緝單位」連日調查，才讓案情逐漸明朗。

民視 ・ 8 小時前