活豬禁運禁宰令解除！卓榮泰：務必穩定市場秩序及價格

行政院長卓榮泰今（6）日於行政院會聽取農業部「因應非洲豬瘟解除禁運禁宰後之產銷調節及輔導作為」報告後表示，10月21日檢驗出首例本土非洲豬瘟案例，隔（22）日「非洲豬瘟中央災害應變中心」即陸續啟動三個階段應變及防疫精進措施，第一時間在台中設立「中央前進應變所」，組成中央疫調小組，並派遣國軍化學兵，全力協助台中市政府進行疫調及落實清消等工作。

卓榮泰今（6）日於行政院會聽取農業部「因應非洲豬瘟解除禁運禁宰後之產銷調節及輔導作為」報告。（圖/行政院提供）

卓榮泰指出，由中央疫調小組調查結果顯示，本次非洲豬瘟疫情，目前僅發生於台中案例場，屬單一案例，且可能為單一來源病毒，原因是未落實蒸煮之廚餘。截至目前為止，所有訪查及檢驗結果，尚未發現其他案例，且場域環境均為陰性，顯示疫情並無擴散之跡象。因此，依據「非洲豬瘟中央災害應變中心」之評估，今日中午可恢復活豬運輸，11月7日凌晨零時起恢復毛豬拍賣、屠宰、屠體運輸及零售交易。為避免長時間休市造成毛豬供需失衡，請農業部審慎執行落實產銷調節措施，務必穩定市場秩序及價格，保障豬農收益及消費者權益。

農業部長陳駿季。（圖/行政院提供）

此外，為維護食品衛生安全，卓榮泰請經濟部、農業部、衛生福利部及地方政府督促屠宰場、肉品市場、運輸車及豬肉攤商，於11月7日開市前，確實完成全面清消作業，從屠宰、運輸到市場販售每個環節，都要確保豬肉的新鮮、衛生、安全。

卓榮泰提醒，現階段禁運、禁宰措施雖然解封，但防疫工作絕對不能放鬆。中央與地方要更緊密合作，對於可能的破口加以盤點、即時強化，也請各地方政府確實督導轄內豬場，有效落實生物安全措施、自主通報疑似案例，唯有全國上下共同努力，才能杜絕非洲豬瘟，永續台灣養豬產業。

卓榮泰說明，台灣能持續保有優質且安全的國產豬肉及豐富的美食文化，背後有很多無名英雄，包括豬農、相關從業及防疫人員，這也是國人共同努力的成果。他由衷感謝所有中央與地方的防疫人員，以及養豬業者，這段期間以來，日以繼夜嚴謹把關，執行防疫、檢疫等各項安全措施，共同守護臺灣的養豬產業，以及國人的食品安全。

最後，卓榮泰再次向國人強調，非洲豬瘟是一種「只會感染豬隻」的動物性疾病。從本周末起，民眾可以盡情走訪市場或夜市，安心購買各種豬肉，享用包括滷肉飯、肉圓、小籠包等各種台灣美食，也希望國人能夠一同協助豬農度過生計上的難關，以實際行動支持國產豬肉，期待台灣豬肉能早日重返國際市場。

