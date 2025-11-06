活豬禁運禁宰令解除 最快週五黃昏市場能買溫體豬肉

南部中心／綜合報導

經過了漫長15天的等待，豬隻的活體禁運令終於在6日中午12點解除，養豬戶也加緊腳步把豬隻送往肉品市場，等待拍賣，7日凌晨禁宰令解除後，最快當天下午，在黃昏市場就可以買到溫體豬肉，但15天累積30萬頭豬沒有宰殺，農業部也喊話，會精準調控，並協調冷凍廠凍存，要確保豬肉供應平穩。

等了15天，6日中午起，各地養豬戶終於可以順利出豬。（圖／民視新聞）

等了15天，活體豬隻的禁運令終於解除，辛苦成果可以送往拍賣市場，雲林養豬戶難掩興奮心情，而屏東的養豬場，一頭頭白白胖胖的豬，經過長長的通道，全都送上集運車，多了這15天，平均每頭多了至少10公斤，屏東養豬戶蘇先生指出，「我們以往平均出大概會在125公斤，所以以這次來講，可能我們就會在135（公斤），對我們來講，其實裡面的畜舍也是有壓迫到。」

避免病毒帶進養豬場，養豬戶用接駁車在肉品市場中繼。（圖／民視新聞）

載運的豬變重了，運豬車司機最有感，但就怕運豬車變成移動的病毒車，彰化的養豬場透過接駁車，選擇在肉品市場中繼，要把這些豬送往雲林的肉品工廠；桃園的肉品市場，進行最後的清消工作，迎接在地生產的黑毛豬，進場前，車輛也得消毒。

肉品市場加強清消，迎接養豬戶重新出豬。（圖／翻攝畫面）

只是豬送來了，但養豬戶也擔心，豬變肥了油脂多，市場接受度差，加上15天禁宰，30萬頭豬，都會影響價格，就有豬農說得花兩三週的時間來消化，彰化養豬戶游進課說，「多出來的量，我兩、三週就好了，就正常了，大家可能也是這樣，因為這陣子台灣是缺豬肉的時候。」

養豬戶說15天禁宰，平均每隻豬多了約10公斤，憂影響肉質及價格。（圖／民視新聞）

農業部畜牧司長李宜謙指出，「精準地去排定每一天上市的頭數，一直到明年三月底，那如果我們預估上市的頭數，可能大於我們，準備要上市的量的時候，我們以抽籤的方式來決定。」農業部喊話，會精準調控數量，不讓豬價崩盤，也鼓勵農友透過合作社與農會共同運銷，並採用冷凍分流做調節工具，肉品市場也跟進採取應對措施。

等了15天，6日中午起，各地養豬戶終於可以順利出豬。（圖／民視新聞）

彰化肉品市場秘書蔡麗珠表示，「7日就是大概下午兩、三點左右，就可以買到我們台灣本土的溫體豬肉。」而7日凌晨禁宰令解除，預計最快，當天傍晚民眾就能在黃昏市場買到豬肉，最慢8日豬肉供應就有望恢復正常。

