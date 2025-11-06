活豬禁運禁宰令解除 農業部祭毛豬調節供需穩定價格

行政院召開院會後記者會。（張薷攝）

活豬禁運禁宰令今（6日）中午起陸續解除，農業部今在行政院會上報告毛豬產銷調節方案，自11月1日起至明年3月底止，每周召開調配會議，透過滾動式調配與協商機制維持毛豬上市秩序，依市場供需及產業意見議定每日上市頭數；若供給量超出市場承受範圍，將採抽籤登記制並設優先出豬規則，確保公平秩序出豬。

為因應非洲豬瘟疫情，自10月22日全國實施豬隻禁運禁宰15日，即將於11月6日中午12時起恢復活豬運載、於11月7日午夜0時起恢復拍賣、屠宰、屠體運輸。

農業部表示，在中央及地方政府密切合作下，完成全國養豬場、化製場、肉品市場與屠宰場的查訪、檢測及清消等工作，除案例場外，全國沒有第二個案例，沒有疫情擴散證據。為協助產業平穩復原，除在禁運禁宰期間提出一級生產鏈相關業者補助方案；在解禁後啟動毛豬產銷調節方案，雙管齊下以維持市場供需平衡、穩定豬肉價格並兼顧民生需求。

農業部指出，為協助受因應非洲豬瘟禁運禁宰影響養豬產業鏈應對短期資金壓力，農業部已整合經濟部及環境部等相關資源，提供包括飼料差額補助、清運油資補助、營運損失補貼及專案農貸利息補貼等多項協助措施，減低一級生產鏈從業人員如養豬農民、傳統肉攤、毛豬承銷人及肉品市場損失。

此外，農業部提出毛豬產銷調節方案，自11月1日起至明年3月底止，每周召開調配會議，透過滾動式調配與協商機制維持毛豬上市秩序，依市場供需及產業意見議定每日上市頭數；若供給量超出市場承受範圍，將採抽籤登記制並設優先出豬規則，確保公平秩序出豬。

為引導養豬戶有序出豬及強化通路整合，農業部推動「共同運銷出豬獎勵措施」，鼓勵農民透過合作社或農會體系共同運銷，產銷調節期間免收手續費，並由GPS追蹤運輸車輛以確保流向透明。除穩定供應外，農業部並規劃強化國產豬肉行銷，推廣品牌化與多元銷售通路，提振消費信心。

政府強調，非洲豬瘟非人畜共通疾病，國內豬肉在上市前均經層層檢驗把關，民眾可安心選購國產豬肉。政府將持續監控市場供應情形，滾動檢討調節措施，確保豬肉供應充足、價格平穩，兼顧產業收益與民生福祉。

