活豬禁運禁宰陸續解 彰化肉圓爌肉飯店家憂品質不穩

（中央社記者吳哲豪彰化6日電）全台活豬禁運令中午解除，彰化著名阿璋肉圓及阿泉爌肉飯都規劃在8日恢復供應肉圓及爌肉飯；不過業者也擔心，先前禁運禁宰多日，豬肉品質可能不穩定，處理起來比較麻煩。

台中梧棲一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒，農業部要求自10月22日中午12時至11月6日中午12時，全台活豬禁運禁宰，並禁餵廚餘，彰化縣內販賣肉圓及爌肉飯店家因使用溫體豬肉，活豬禁運禁宰政策實施後無豬可用。

彰化市著名的阿泉爌肉飯因無豬可用改賣雞腿飯，謝姓業者今天接受媒體聯訪時說，這幾天雖改賣雞腿飯，不過仍有客人詢問何時能吃到爌肉飯，預計8日能恢復供應爌肉飯。

謝姓業者說，活豬禁運禁宰令雖然陸續解除，不過豬隻體重會增加，豬肉脂肪較厚，處理起來也較複雜，他們也擔心豬肉供應不穩定、品質受影響；至於雞腿飯因受到客人好評，仍會繼續供應。

阿璋肉圓施姓業者則說，他們使用溫體豬後腿肉，這段時間沒有辦法做生意，8日應能開店，很多客人也打算等到豬肉恢復供應後，再來到肉圓店大快朵頤一番。（編輯：陳仁華）1141106