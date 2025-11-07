活豬禁運解封日 台中控制豬量維持價格、彰化「發紅包」刺激買氣 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

因應中央宣布非洲豬瘟豬隻解封，今（7）日零時起，恢復毛豬拍賣、屠宰、屠體運輸及零售交易，溫體豬正式回歸市場；為避免豬價崩盤，中央嚴格控管豬隻拍賣數量，預計3個月內，才能全部消化完。

台中市政府指出，大安肉品市場今天上午10時恢復豬隻拍賣，並將此次拍賣數量控制在2280頭左右。此外，依照中央清消標準，由農業局監督，豬隻下車後仍需進行車身消毒、進消隧道流程，最終才能離場。

廣告 廣告

台中市政府表示，截至中午11點50分，最新平均市價標準豬為98.0元，平均重量126.0公斤，目前成交629頭，與最後2天交易日（10/21、10/22）平均價格為87.4元~94.8元，無大幅度之變動。

活豬禁運解封日 台中控制豬量維持價格、彰化「發紅包」刺激買氣 7

彰化肉品市場則在開市首日，祭出「發紅包」活動刺激買氣，只要承銷商標得前10頭豬即可獲獎。拍賣現場行情一路上衝，豬價迅速突破每公斤116元，顯見產銷重啟後市場需求強勁。預計今日拍賣總數2381頭豬隻，上午已拍賣1221頭、下午預計1160頭，並全數啟用4條屠宰線以加速作業。

另外，豬瘟雖解封，但防疫規範仍嚴格落實，如為防豬隻因「熱緊迫」出現意外，豬農多選擇清晨或傍晚運輸。彰化肉品市場亦設置水簾霧式消毒系統，所有運豬車輛進出前都必須完成全程消毒，確保場內環境安全。

農業部畜牧司長李宜謙表示，未來每週將與全國22個肉品市場召開調配會議，精準訂定每日上市豬隻頭數；同時也會協調合作社與農會，讓農民透過共同運銷方式，每日安排一定數量豬隻送至肉品市場，期間相關手續費將減免。

李宜謙說，農業部長期合作的冷凍廠商也將適時針對數量較多、或體型較大豬隻屠宰凍存，未來可作為調節豬肉供應的政策工具之一；同時加強國產豬肉行銷，恢復消費者信心。

照片來源：台中市政府提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

吳佩芸質疑台中廚餘要燒多久 盧秀燕：每月檢驗、消除戴奧辛疑慮

守住非洲豬瘟最關鍵防線 張麗善籲：全面永久禁止廚餘養豬

【文章轉載請註明出處】