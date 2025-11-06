活豬禁運解封！ 名店備戰週末重新開張1／15天禁令解除！ 6日中午開始活豬運輸、明凌晨開賣

豬隻禁運令解除！今（6日）中午12點開始，恢復活豬運載，豬隻多養了15天，重量都比平常的規格豬重了10公斤以上，讓豬農擔心會影響到售價。而雖然禁運禁宰令，分兩階段解除，但中央的前進應變所，暫時不會撤除，因為最終目標是要讓台灣重返非疫國。

等了15天，豬農總算可以把豬隻趕出豬場，12點禁運令一解除就要通通運上車。豬隻多養了15天，幾乎每一隻的體型都比平常120公斤重的規格豬大了許多，平均重達130，甚至140公斤，肉質相對較肥，也讓豬農擔心可能會影響到售價。高雄業者蘇先生：「以我們來講多15天，基本就是多至少10公斤左右，如果正常情況下多10公斤，他其實就是價格會比較差，加上大家的豬一起都要出來。」

不只豬隻體型可能影響售價，6號中午恢復活豬運載後，7號開始就要 重啟拍賣和屠宰，但大量豬隻一口氣進入市場也讓豬農擔心供需可能會失衡，也會影響到價格。高雄業者蘇先生：「那當然，對我們來講，豬也會多吃料，加上一下子豬那麼多出來，有可能價格也會，我們預期價格會低啦，會崩一些這樣子。」

即便禁運、禁宰令分兩階段解除，但中央前進應變所暫時還不會撤除，許多監測手段都還要持續，因為最終目標是要讓台灣重返非洲豬瘟非疫區。農業部次長杜文珍：「 從今天中午12點開始，可以開始活豬的運輸，所以我想這是階段性的工作結束，就必須拿到我們非洲豬瘟非疫國，那才是整個工作的結束。」台中市長盧秀燕：「部分防疫措施我們還會繼續嚴密的監控、追蹤，包括既然禁止廚餘餵豬，所以呢這個產業，包括豬農有沒有偷偷的用廚餘來餵豬，我們會強力的採取人盯桶的方式。」 禁令解除後，養豬產業只盼豬價也能盡快回穩。

