活豬禁運解封！ 名店備戰週末重新開張2／豬肉明開宰！直擊肉攤忙清消 業者嘆：停業15天虧20萬

非洲豬瘟疫情蔓延台灣，全國下令豬隻禁運禁宰15天，終於迎來疫情解封，最快明（7日）就能陸續買到溫體豬，但攤商要開賣前提是得全面清消，因此今天一早，各地傳統市場業者都忙著大消毒，畢竟停業這段期間，有的業者已經慘虧20萬以上，大家都希望能趕快開工，不過現在豬農也擔心，一解封豬隻大量宰殺，可能引發價格崩盤。

豬肉攤商一大早忙著洗洗刷刷，把整個攤位從裡到外大消毒，禁運、禁宰令下，被迫停業15天，終於等到解封，準備復業。豬肉攤商：「後天要開始賣豬肉，然後休息兩個禮拜，這些砧板，這些刀子什麼，全部都要清理、環境都要清理，都要消毒過。」

豬瘟爆發這段期間，攤商損失慘重，僅管經濟部祭出滿攤三萬補助，還是難彌補虧損。豬肉攤商：「估算就是水費電費，員工的薪資，還有家裡面的水費電費、市場的水費電費什麼的，應該都20幾萬跑不掉。」豬肉攤員工：「還蠻開心的，因為放那麼多天了，其他的小店也蠻喜歡我們的豬肉，趕快可以營業的話我們都非常開心。」

攤商能賺錢了當然開心，但另一頭豬農卻憂心忡忡，因為全台超過35萬頭豬延遲上市，就怕一解封，大量豬隻湧入市場，瞬間供過於求，造成價格崩跌。有豬農喊話，盼望豬價能守住每公斤90元的成本價。豬肉攤商：「擔心什麼？這個不用擔心，冷凍工廠一天殺那麼多，哪有可能會暴跌。」 農業部祭出管制，將透過養豬戶登記方式逐批出豬，穩定價格，而在消費端來說，7號才開放豬隻宰殺，最快當天傍晚能在黃昏市場 買到溫體豬，預估8號一早，傳統市場也會全面上市，國內豬隻供應將逐步回歸正軌。

