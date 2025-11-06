活豬禁運解封！ 名店備戰週末重新開張3／豬瘟專案報告曝光「懲處2基層」 議員轟：避重就輕

台中市爆非洲豬瘟破口，市府在疫調跟防疫作為狀況百出，台中市議會要求市府7日進行專案報告，整份報告33頁首曝光，卻遭議員痛批內容避重就輕，就連追究疏失，只懲處農業局跟環保局兩名基層人員，報告結語還強調「防疫措施成效顯著」遭酸自我感覺良好，市府則回應懲處名單尚未公布是錯誤訊息。

台中爆發非洲豬瘟，市府從疫調到防疫作為狀況百出，書面報告也首度曝光，整份資料33頁，卻遭民進黨議員痛批內容避重就輕，不但沒有蒸煮稽查紀錄，也沒有動保處訪視資料，就連追究疏失竟然只對農業局擅自清消的人員，以及環保局稽查廚餘未落實的人員2人進行懲處。民進黨台中市議員江肇國：「整篇報告就是避重就輕，閃躲責任，尤其人員疏失追究尚，我們沒有看到任何一個高官在這個報告上被提出檢討，只有這兩個人來替整個市府背黑鍋，我真的覺得，盧市長你會不會太過分。」台中市副市長鄭照新：「這是錯誤訊息，目前懲處名單尚未公布，仍然在進行相關調查。」

敏感話題盧秀燕神色緊繃，由副市長當打手代為回答，強調這不是完整名單，但整份報告對於豬隻死亡數量的落差原因，還有化製單不一致都沒有說明，還在結語中強調，第一時間啟動最高規格防疫，市府防疫措施成效顯著，遭議員狠酸自我感覺良好。民進黨台中市議員江肇國：「會不會跟全民感受落差太大，如果你繼續活在自我良好世界，面對錯誤不肯檢討。」台中市長盧秀燕：「我們最大任務就是要把疫情鎖在這個個案案場，病毒不外流，就這部分來講有達成的，所以中央跟地方，我們共同努力、共同達成。」

盧秀燕四兩撥千金，只敢講病毒沒有擴散，過程中的疏失不正面回答，7日台中市府要在議會進行豬瘟專案報告，但這樣的內容也讓議員砲轟，根本看不下去。

