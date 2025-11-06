活豬禁運解除 南市府：強化肉品市場防疫稽查

（中央社記者張榮祥台南6日電）活豬禁運今天中午解除，台南市部分養豬場隨即展開出豬及豬隻移動作業，台南市政府今晚表示，肉品市場明天恢復拍賣後，將強化防疫管理及現場稽查，加強檢視豬隻健康。

活豬禁運解除，明天正常拍賣、屠宰及屠體運輸，台南市運豬車輛今天中午過後立刻動了起來，更有養豬場自主防疫，保護豬隻健康。台南市學校午餐同步恢復疫情前豬肉供應模式，除採用CAS合格冷凍豬肉，也得選購可溯源且合格屠宰豬肉。

南市府農業局今晚指出，全國10月22日實施禁運禁宰以來，市府督導屠宰場及運豬車每天擴大清潔和全面消毒，並依中央規定配合採樣監測。經PCR檢驗，市場環境樣本全是陰性；昨天也完成中央指定高規格消毒作業，確保市場環境安全無虞。

農業局表示，肉品市場恢復拍賣後，市府將持續強化防疫管理與現場稽查，要求運豬車輛完成消毒後才能離場，並加強拍賣期間豬隻健康檢視。另呼籲養豬場若發生豬隻異常死亡，應立即通報，如隱匿疫情，將依動物傳染病防治條例處以新台幣5萬元至100萬元罰鍰，撲殺不補償。（編輯：謝雅竹）1141106