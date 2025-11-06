活豬禁運解除 台南學校午餐恢復選購合格屠宰豬肉

（中央社記者張榮祥台南6日電）活豬禁運今天中午解除，明天正常拍賣、屠宰及屠體運輸；台南市府也宣布，學校午餐同步恢復疫情前豬肉供應模式，除採用CAS合格冷凍豬肉，也得選購可溯源且合格屠宰豬肉。

台中梧棲區養豬場爆首例非洲豬瘟後，台南市各校立刻調整午餐菜單，暫時停用溫體豬肉，11月啟動「廚餘減量x在地食材」雙軌計畫，設定每3個月廚餘減量8%目標。

如今，活豬禁運解除，台南教育局指出，台南市學校午餐明天起比照疫前供應模式辦理，除符合CAS豬肉，也得選購可追溯來源的合格屠宰豬肉，確保食材安全；學校更將落實把關機制，查核食品標示、來源證明及屠宰場登錄等文件。

教育局表示，將持續推動校園廚餘減量，加速達成每3個月廚餘減量8%目標；教育局已實地派員到多所學校勉勵，期待兼顧校園食安與廚餘減量，維護午餐環境衛生安全。（編輯：陳仁華）1141106