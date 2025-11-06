活豬載運解禁！高雄市再加碼補助攤商1.5萬

▲以實際行動支持攤商，高雄市除全面免收公有市場豬肉攤位使用費1個月外，配合經濟部公布傳統市場生鮮豬肉攤每攤補助3萬元，市府再加碼補助高雄市每攤1.5萬元。（圖／高雄市政府）

[NOWnews今日新聞] 非洲豬瘟中央災害應變中心宣布，將實施兩階段解禁豬肉，今（6）日起中午12時恢復活豬運載，7日午夜起恢復拍賣、屠宰屠體運輸。高雄市政府也宣佈要以實際行動支持攤商，除全面免收公有市場豬肉攤位使用費1個月外，配合經濟部公布傳統市場生鮮豬肉攤每攤補助3萬元，再加碼補助高雄市每攤1.5萬元，

10月22日國內爆發洲豬瘟疫情引發社會關注，為穩定民心並確保民生供應，高雄市政府經濟發展局於23日起即啟動市場監控機制，持續密切掌握全市各公有及民有市場之豬肉供應與價格情形，並即時進行通報與應變。

因應行政院政策，延長活豬禁運、禁宰延長10天，高雄市公有零售市場的豬肉攤商配合防疫，大部分攤商自主暫停營業，高雄市陳其邁市長為照顧豬肉攤商生計，指示全面免收豬肉攤商攤位使用費一個月，並研議受這波非洲豬瘟防疫衝擊的其他可提供協助的支援方案，與基層營生的市民共度難關。

這段時間，高雄市傳統市場許多豬肉攤商主動配合防疫政策，自主暫停營業。市長陳其邁感念攤商在防疫關鍵時期的辛勞與合作，將以實際行動支持攤商，今日宣布除之前全面免收公有市場豬肉攤位使用費1個月外，配合經濟部公布傳統市場生鮮豬肉攤每攤補助3萬元，市府再加碼補助高雄市每攤1.5萬元。

此次補助對象，依經濟部公布為高雄市列管有案的公民有零售市場及攤集場的專營販售生鮮溫體豬肉攤商，攤商有營業事實，並於國內非洲豬瘟疫情前，即在傳統市集內從事生鮮溫體豬肉販售，於國內非洲豬瘟疫情後配合活體豬禁宰禁運政策而暫停販售生鮮溫體豬肉造成損失，經濟部每攤補助3萬元，高市府再加碼每攤補助1.5萬元，合計高雄市每攤補助4.5萬元。

高市經發局表示，後續將配合經濟部期程辦理，自禁宰禁運期限解除後，第一時間主動派員至各市場協助各場管理單位及豬肉攤商提出申請並完成造冊，無管理委員會組織者，由經發局派員協助現場造冊，再由市府統一函送經濟部商業發展署審核，經該署審核通過後，補助款項將直接撥付至攤商提供的銀行帳號。

