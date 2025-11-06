活豬週五恢復屠宰! 30萬頭豬未殺 豬農憂豬價崩

南部中心／莊舒婷、林樹銘、蘇晟維 屏東報導

經過了漫長15天的等待，活豬禁運令終於在6日中午12點解除，屏東的畜牧場業者就說，平均每頭豬都胖上至少10公斤，但擔心太重油脂較多，反而不受市場歡迎，而15天下來，全台灣累積30萬頭豬沒有宰殺，豬農也擔心一口氣豬隻傾巢而出，影響到市場價格。

活豬週五恢復屠宰！「30萬頭豬未殺」 豬農憂解禁後豬價崩

畜牧場因為15天的禁宰禁運令，顯得擁擠。（圖／民視新聞）

畜牧場內，被養到白白胖胖的豬隻，躺在地上休息，經過了漫長的15天，終於等到禁宰禁運令的解除，豬農就說，平均每頭都多上至少10公斤，也讓場內環境變得擁擠，屏東養豬戶蘇先生表示，「我們一般會抓110公斤到130公斤這個區間，我們以往平均出大概會在125公斤，所以以這次來講，可能我們就會在135公斤，對我們來講，其實裡面的畜舍也是有壓迫到。」

畢竟豬不是養得越重就越好，太重油脂較多，反而不受市場歡迎，電宰廠的機械也無法負擔，改用人工處理，也會被扣錢，全台灣平均一天宰殺2萬頭豬，15天禁宰就多了30萬頭，一次傾巢而出，豬農也怕影響價格，屏東養豬戶蘇先生說，「禁止移動15天，至少也超過30萬頭的豬，而且這些都是已經，講起來是非常大的豬，這個一下子湧入市場，當然我們也是怕整個豬價會跌下來，最主要是肥肉長太多，第一個我們再養也不划算，消費者吃起來怕會覺得油膩。」

經過15天的禁運令，屏東養豬場準備要將豬隻送出。（圖／民視新聞）

而好不容易撐過了非洲豬瘟的短暫影響，畜牧業者也是十分謹慎，平常進場的運豬車清消工作，同樣得進行，就怕其他場的病毒會被帶進來，屏東養豬戶蘇先生認為，「因為運豬車會去拍賣場，拍賣場就是大家的豬都去那邊，所以那邊是對我們來講是病毒最多的地方，最主要是運豬車出來的時候，他們就要清消乾淨，因為假設你的運豬車裡面有糞便沒有洗乾淨，養豬場清消是沒有用的。」終於等到禁令解除，一方面怕價格波動造成損失，更怕的是非洲豬瘟會捲土重來。

原文出處：活豬週五恢復屠宰！「30萬頭豬未殺」 豬農憂解禁後豬價崩

