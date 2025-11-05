活豬運宰明解禁 屏東校園廚餘管控再升級 需專人簽名

農業部長陳駿季5日宣布6日中午12時後，陸續恢復活豬運送及屠宰，對此，屏縣府表示，全縣肉品市場、屠宰場、人員及運輸車輛已全數清潔與消毒。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

農業部長陳駿季5日宣布6日中午12時後，陸續恢復活豬運送及屠宰，對此，屏縣府表示，全縣肉品市場、屠宰場、人員及運輸車輛已全數清潔與消毒，警察局、環保局、農業處、動防所等持續執行防疫聯合稽查，嚴防偷倒廚餘等違規行為，此外，也將針對校園廚餘加強管理，一定要經過學校人員簽名確認才能交由廠商或清潔隊處理。

針對活豬運宰將於6日解禁，屏縣府5日指出，全縣肉品市場及人員、活豬運輸車輛等，以及屠宰場及其人員、屠體運輸車輛，都已完成清潔及消毒，縣府將持續落實畜牧場的各項病毒監控，同時對廚餘處理加強控管，尤其是校園廚餘，也祭出了新規定。

農業部長陳駿季5日宣布6日中午12時後，陸續恢復活豬運送及屠宰，對此，屏縣府表示，全縣肉品市場、屠宰場、人員及運輸車輛已全數清潔與消毒。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

縣府表示，已要求學校及團膳業者要把廚餘都瀝乾，且經截油槽後再裝袋，並經學校人員簽名確認後，才能交由廠商或清潔隊處理，此外，警察局、環保局、農業處、動防所等持續執行防疫聯合稽查，派員於重要路口攔查載運廚餘車輛，及加強意棄置廢棄物地點巡查作業，嚴防偷倒廚餘、廚餘違規載運及棄置違規等行為。

縣府也再次提醒，清潔隊收運的廚餘是載進枋寮堆肥場處理，其餘則進崁頂焚化廠處理，而崁頂焚化廠僅收受屏東縣產源，外縣市廚餘及下腳料不得進廠，且進焚化廠的廚餘應先瀝乾，未瀝乾不得進焚化廠，同時每車次廚餘進廠都需事先向環保局申請，經審核通過後始得進廠。

