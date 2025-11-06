活豬運載今中午解禁 屏東養豬戶開心出豬

解禁時間一到，屏縣養豬戶出豬。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕歷經15天的禁宰禁運，活豬今(6)日中午恢復運載，全國養豬場最多的屏東縣，養豬戶開心出豬，一早就忙著前置作業，解禁時間一到，運豬車陸續抵達，車子經過消毒後，一隻隻豬隻從畜舍出來上車，有養豬戶今天預計出600隻豬，約是疫前的6倍，對於拍賣價表示「很難預估」，對政府的防疫政策則是相當肯定。

屏縣蘇姓養豬戶表示，以往出豬平均大概會在每隻125公斤，今天可能約135、140公斤左右，其實養太重比較不受市場歡迎，因為後期豬隻長得比較快，油脂的部分會比較肥一點，至於價格部分就是看市場，都預期價格會掉，就是希望不要掉太多，還是要看政府有沒有穩價機制。

養豬戶也說，這陣子畢竟大家都存了15天的豬，以往一天全台屠宰約2萬頭上下，所以15天就是多了30萬頭，30萬頭就是要看在多少時間內可以把它消耗掉。而禁運禁宰約前一天，拍賣價格有些混亂，每公斤價格約在80元至110元左右。

不過，也有養豬戶持觀望態度，今天並沒有出豬，私下表示，擔心價格不好，想等到政府的補貼措施更明朗時再出豬。

屏東縣政府農業處則表示，今天中午解運後，因運送路程及作業來不及拍賣，明(7)日才會有市，拍賣規劃約1650頭。

