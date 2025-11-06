活豬運輸與屠宰解封 卓榮泰：豬肉可安心吃 防疫不能鬆懈

因非洲豬瘟疫情受到控制，自今日(6日)中午起恢復活豬運輸，並於明日凌晨零時後全面開放毛豬拍賣、屠宰及零售交易。行政院長卓榮泰在行政院會中表示，禁運、禁宰措施雖解封，但防疫不可鬆懈，並指示農業部調節市場豬肉價格，避免劇烈波動。同時他呼籲，國人可安心食用豬肉，支持本土養豬業。

因非洲豬瘟疫情未出現擴散跡象，自今日中午起恢復活豬運輸，並於7日凌晨零時起全面開放毛豬拍賣、屠宰、運輸及市場零售交易。

行政院發言人李慧芝轉述行政院長卓榮泰在院會中裁示指出，本次非洲豬瘟疫情為單一來源、單一場域感染，經疫調與環境採檢結果均為陰性，顯示疫情未擴散。卓榮泰指出，禁運、禁宰措施解除後，中央與地方仍必須嚴守防線，落實清消、監測及自主通報機制，確保疫情不再復燃。

卓榮泰表示，疫情受控得來不易，農業部務必審慎執行產銷調節措施，穩定市場秩序與價格，防止毛豬供需失衡，保障豬農收益與消費者權益，並持續強化防疫體系與教育宣導，確保全國養豬產業的長期穩定。

農業部畜牧司長李宜謙表示，禁運禁宰15天期間，為協助豬農與產業復原，中央啟動多項輔導及金融支援措施，包括4項專案農貸及9項輔導方案。他表示，為穩定毛豬市場秩序，農業部將持續與全國22個肉品市場協調每日上市量，並結合農會、合作社共同運銷，讓豬隻有序交易。

農業部長陳駿季說明，經研判本次台中梧棲區養豬案場，非洲豬瘟疫情主因為「廚餘蒸煮不落實」，目前仍維持禁止廚餘餵食養豬，政府將補貼業者改用飼料的價差，並全面檢視防疫體系，包括養豬場清消、市府稽核及邊境防檢措施，確保所有環節無漏洞。

他表示，未來將以「查核完成、即時監控、法令完備」三項前提為原則，全國434場廚餘養豬場預計兩週內完成查場，各場域須設置即時監控系統以確保蒸煮溫度達標，政府將提供設備補助。若地方政府完成查核，將採「先完成、先開放」方式逐步恢復。他說：『(原音) 我們應該把握這個機會，重新檢視我們過去所有防疫作為，法規必須去處理的，那第二個部分，就是因為那個上個要件的一個落實需要一些時間，所以我以兩個禮拜為一個週期去檢視各地方政府，但是我們不排除，如果他已經完備的相關法令，地方政府也同意，因為所有(廚餘)再利用許可，都由地方政府核發的，如果地方政府也同意的話，我們就是先完成的，先開放的方式來處理。』

卓榮泰強調，非洲豬瘟僅會感染豬隻，對人體無害，國人可安心選購豬肉，他也呼籲全民以實際行動支持國產豬肉，並期盼台灣豬肉能早日重返國際市場。(編輯：鍾錦隆)