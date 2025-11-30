活躍火山、休眠火山或死火山：如何判斷火山何時會噴發

高達數千英尺的火山灰柱向大氣中噴射出氣體和微小顆粒。 [Reuters]

埃塞俄比亞的海利古比火山（Hayli Gubbi）在沉睡了12,000年後，於2025年11月23日星期日早上爆發。在沉寂了數千年之後，高達數千英尺的火山灰柱將氣體和微小顆粒噴入大氣層。

[BBC]

海利古比火山為何爆發？

海利古比火山距離埃塞俄比亞最活躍的火山埃爾塔阿雷火山（Erta Ale）僅15公里，埃爾塔阿雷火山最近一次噴發是在7月。衛星影像顯示，此次噴發釋放了大量岩漿，導致附近地面下沉。

這兩座火山都位於東非大裂谷，即非洲板塊和阿拉伯板塊的交界處。英國布里斯託大學（University of Bristol）地球科學教授朱麗葉·比格斯（Juliet Biggs）數十年來一直在研究該地區，她表示，這兩起火山爆發之間存在關聯。

廣告 廣告

「埃爾塔阿雷火山系統現在似乎已經崩塌，所有岩漿都從海利古比火山噴湧而出，」她說。

岩漿由液態岩石、懸浮礦物質和溶解氣體組成——如果這些被困氣體能夠膨脹（通常是由於周圍環境擾動），壓力就會不斷積聚，最終導致岩漿衝破地表。

伯明翰大學環境科學系副教授邁克·卡西迪（Mike Cassidy）解釋說，常見的觸發因素包括新岩漿抵達火山下方（海莉·古比火山似乎就是這種情況），或者地表發生變化，例如冰川融化或山體滑坡。

活火山和休眠火山有什麼差別？

厄瓜多爾的科托帕希火山被歸類為休眠火山。 [Getty Images]

在噴發之前，海利古比火山處於休眠狀態——但休眠火山在技術上仍被認為是活火山。

自上次冰河時期（約11,650年前）以來噴發的火山都屬於「活火山」。「休眠」火山只是目前沒有噴發，但隨時都有可能噴發。美國的胡德山（Mount Hood）、厄瓜多爾的科托帕希火山（Cotopaxi）、日本的富士山和冰島的卡特拉火山（Katla）都是休眠火山。

活火山的另一個子類別是「不穩定火山」，指的是岩漿在地表下積聚或移動的跡象。地面震動或地震表示不穩定火山可能隨時噴發。

但美國地質調查局的麥可·波蘭（Michael Poland）解釋說，這些只是指導原則，並非絕對規則。

「黃石火山已經7萬年沒有噴發了，對吧？但我們仍然認為它是活躍的，而且活動頻繁，」他說。

「這恰恰說明，有些火山喜歡長時間休眠，然後突然就會被激活。」

即使是死火山——那些因為岩漿源消失而永遠不會再噴發的火山——也可能被錯誤分類。

俄羅斯的博爾沙亞烏迪納火山曾被歸類為死火山，但在2017年偵測到地震活動後，被重新歸類為休眠火山。

火山即將爆發有哪些徵兆？

資訊是預測火山爆發的關鍵——但仍需要分析證據並做出合理的推測。地震活動，例如地震和震顫，地面形變以及火山氣體排放的變化，都是火山爆發可能即將發生的訊號。掌握的資訊越多，預測就越準確。

「當數據豐富且火山大致朝著噴發方向發展時，我們就能很好地預測火山爆發，」波蘭說。「但很多時候，火山接近噴發時，卻因為能量不足而無法噴出岩漿。」

比格斯教授認為，衛星影像是預測的「顛覆性」技術，它能夠更精確地追蹤地面和溫度的變化，即使在像海利古比火山這樣偏遠且難以到達的地區。

「實際上，我們對火山爆發的了解還非常有限，」她說。「在衛星時代之前，我們錯過了很大一部分火山爆發。」

比格斯教授甚至懷疑海利古比火山是否真的在過去12,000年裡一直處於休眠狀態，她認為更有可能的是，任何火山活動都只是未被觀測到或記錄下來。

人工智慧也被用於篩選海量的衛星數據並模擬結果。同時，能夠承受比人類更高溫度的無人機也越來越多地被用於記錄資訊。

世界上最危險的火山是哪一座？

從美國西雅圖可以看到雷尼爾山（Mount Rainier）。 [Getty Images]

卡西迪教授認為，最危險的火山往往是那些距離人口稠密地區或重要基礎設施最近的火山，例如美國華盛頓州的雷尼爾山（Mount Rainier）和義大利那不勒斯附近的佛萊格瑞火山（Campi Flegrei）。

但目前只有約45%的活火山或休眠火山受到地面監測。這項責任主要落在各國政府。有些國家的監測力度不足，而有些國家的火山，例如義大利的埃特納火山（歐洲最活躍的火山）和美國的黃石公園，則受到全天候的監控。

事實上，關於埃特納火山的研究文獻比印尼、菲律賓和瓦努阿圖三國160座火山的研究文獻總和還要多，這使得它們成為地球上最不為人知、人口最稠密的火山地區之一。

許多專家和全世界一樣，對海利古比火山的噴發感到震驚。這座火山不僅彷彿憑空出現，而且先前鮮為人知。

「地球上大約有1500座火山，」卡西迪教授說，「我幾乎不驚訝自己不知道其中一座——因為除非我自己到過那個地區，否則我沒有理由知道海利古比火山的存在，而我從未去過。」

哪些國家擁有最多的活火山？

埃塞俄比亞最活躍的火山爾塔阿雷火山（Erta Ale）最近一次噴發是在7月 [BBC]

美國：165

日本：118

俄羅斯：107

印尼：101

智利：90

埃塞俄比亞：50

巴布亞紐幾內亞：39

厄瓜多：36

墨西哥：35

冰島：35

資料來源：史密森學會全球火山活動計劃