活逮馬杜羅的「三角洲部隊」很猛！ 伊斯蘭國領袖也被他們逼上絕路

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普3日宣布，美軍已成功逮捕委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolás Maduro)夫婦，並且已被戴上美國軍艦離境，外媒報導，活逮馬杜羅夫婦的部隊之一，是美軍特種部隊三角洲部隊(Delta Force)。根據公開資訊，神秘的三角洲部隊，曾執行多次高風險的任務，包括2019年捉拿伊斯蘭國領導人巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)時，逼得巴格達迪走上絕路。

對於美軍突襲委內瑞拉過程，參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)上將已透過記者會描述細節，一共出動超過150架軍機，包括F-22、F-35、F/A-18、E/A-18戰機、B-1轟炸機、E-2預警機和各種無人機，對委內瑞拉發動空襲，癱瘓委國防空系統後，改派出搭載人員的直升機低空突入。

凱恩表示，載著部隊、執法單位人員直升機，以距離水面30 公尺的低空飛行，安全抵達馬杜羅的住處，並制壓委國地面部隊反擊。部隊將馬杜羅夫婦逮捕後，已轉移至兩棲突擊艦「硫磺島號」。

雖然實際參與馬杜羅活捉任務的部隊尚不明朗，但哥倫比亞廣播公司新聞(CBS)引述不具名官員說法，應為美軍精銳之師三角洲部隊。

三角洲部隊是美軍菁英中的菁英，隸屬於美國陸軍特種作戰司令部，官兵多半來自其他美軍精銳部隊，必須需經過相當嚴酷的體能、戰技、專長訓練與考核，確切部隊規模不詳，且公開紀錄不多，可說是相當神秘。

不過，三角洲部隊在歷史上已參與多場反恐、拘捕高價值人員、突襲與救援任務，包括2003年曾參與拘捕前伊拉克總統海珊的任務，以及2019年參與捉拿巴格達迪的任務，最終逼得巴格達迪引爆炸彈，與家人走上絕路。

