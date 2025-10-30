活過2個世紀的祕密！弓頭鯨高效修復DNA機制 啟發人類抗老新方向

被譽為「地球上最長壽哺乳動物」的弓頭鯨，壽命可超過200年。（翻攝自維基百科）

被譽為「地球上最長壽哺乳動物」的弓頭鯨，壽命可超過200年。長久以來，科學家一直想解開這種北極巨獸為何能活這麼久的謎團。如今，美國羅徹斯特大學研究團隊發現，弓頭鯨卓越的DNA修復能力或許是關鍵，並提出這項機制有望應用在人類，開啟延緩老化新方向。

根據《衛報》報導，研究主導人戈爾布諾娃（Vera Gorbunova）教授指出，弓頭鯨能非常精準且高效率地修復DNA雙股斷裂，讓突變的累積速度遠低於人類。由於DNA損傷與癌症、老化等現象密切相關，這項能力被視為其長壽的重要原因之一。

團隊進一步發現，弓頭鯨的DNA修復過程受到一種名為CIRBP的蛋白質強化，而該蛋白會在低溫環境中被大量啟動。弓頭鯨終生生活於冰冷的北極海域，體內CIRBP含量約是人類的100倍。研究發表於《Nature》期刊中指出，這種「修復而非淘汰」的策略，或許正是牠們長壽且罕見癌症的關鍵。

實驗結果顯示，當研究人員在人體細胞中提升CIRBP水準時，DNA雙股斷裂的修復效率提高1倍；在果蠅身上進行的測試也顯示，額外的CIRBP可延長壽命並提高對輻射的抵抗力。

戈爾布諾娃教授表示，這意味著人類的DNA修復機制仍有進步空間。「以往我們認為修復系統已達最佳狀態，但弓頭鯨顯然比我們更優秀。」她透露，團隊目前正在培育高CIRBP水準的小鼠，以觀察其壽命變化，並計畫研究冷水游泳或冷水淋浴是否能暫時提高人類體內該蛋白的含量。

不過，專家也提醒，將這一成果應用於人類仍有挑戰。英國劍橋大學失智症研究院教授巴姆斯（Gabriel Balmus）指出，雖然增強DNA修復能力理論上能延緩老化並降低疾病風險，但實際應用必須在提升細胞韌性與維持身體自然更新極限之間取得平衡。

研究團隊強調，未來將繼續探索冷暴露及藥理方式是否能安全地啟動CIRBP，為人類健康老化與再生醫學帶來突破。

