活龍蝦運往Costco途中被劫！市值近1300萬 驚動FBI介入調查

國際中心／楊惟甯報導

價值40萬美元的活龍蝦，在運往好市多的路程中遭人劫走。（示意圖／unsplash）

一批市價約40萬美元（約新台幣1256萬元）的活龍蝦，日前在運往美國中西部多家好市多（Costco）門市途中，遭不明人士攔截劫走，整批貨物至今下落不明。由於涉案金額龐大，且疑似牽涉跨州、有組織犯罪行為，驚動聯邦調查局（FBI）介入調查。

據芝加哥電視台WFLD報導，該批活龍蝦在麻州湯頓市完成裝載後，原定配送至伊利諾伊州與明尼蘇達州的多家好市多門市，未料貨車在長途運輸過程中遭人鎖定，價值40萬美元的活龍蝦全部被劫走，最終未能抵達目的地。

廣告 廣告

負責承運的物流公司Rexing Companies執行長雷克辛（Dylan Rexing）指出，從犯案手法來看，懷疑是由專門鎖定高價值貨物的組織性貨物竊盜集團所為，而非隨機竊盜。他表示，類似案件在全美各地頻傳，已成為全國性的重大問題，「這類損失不僅直接衝擊企業營運成本，最終也可能轉嫁到終端消費者身上，推升商品售價。」

隨著案件影響層面擴大，聯邦調查局已正式介入調查，並與地方與州級單位合作，追查失竊貨物流向及背後可能涉及的犯罪網絡，不排除此案與其他跨州貨物竊盜事件有所關聯。但截至目前為止，尚未公布任何嫌疑人或逮捕進展。

事實上，美國政府近年已將貨物竊盜視為威脅供應鏈安全的重要問題。美國國土安全調查局（HSI）先前啟動「沸點行動」（Operation Boiling Point），鎖定有組織零售與貨物犯罪，指出相關案件每年對美國經濟造成高達數十億美元的損失。此外，美國交通部也警告，貨物竊盜已成為運輸體系中持續升高的風險來源，不僅干擾正常物流運作，還可能為其他跨國非法活動提供資金來源，對整體經濟與國家安全構成威脅。

更多三立新聞網報導

盲眼龍婆「末日預言」接連命中 2026全球局勢惡化、更大災難曝光

曾紅遍台灣！美「速食巨頭」連年虧損 350家門市將熄燈

若中國侵台 美最新民調：60%支持派美軍協防台灣、79%挺台灣獨立

統一吃下家樂福！憂民生物資遭壟斷 4家賣場被點名：最後清流

