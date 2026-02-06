派中台男翻牆嗆斬首總統 還連發3次！北檢起訴求重懲

許男在網路放話要斬首總統賴清德，因激進言論被送辦。資料照片

42歲許姓男子派駐到中國期間，因對罷免及兩岸局勢不滿，不惜翻牆到Threads留言要斬殺總統賴清德，台北地檢署6日偵結，依《刑法》恐嚇公眾等罪嫌依法起訴，並建請法院從重量刑。

2025年3月全台大罷免熱議，當時許男被派駐到中國工作，因對兩岸局勢心生不滿，竟利用電腦設備透過VPN翻牆使用社群平台Threads，分別於3月4日、3月14日發表：「先殺青鳥蟾蜍，斬首賴清德，東亞就和平了」、「斬首賴清德救台灣，該你上場了！」、「殺青鳥，救台灣，一人一彈，斬首賴清德，你我有責！」等言論。

廣告 廣告

許男的行為經刑事局及高雄市調查處移送偵辦，台北地檢署6日偵結，請法院審酌許男多次發表恫嚇言論，嚴重危害社會秩序，且造成社會大眾惶恐，請從重量刑，以示警懲。



回到原文

更多鏡報報導

新店山區驚見「垃圾山」！4清潔公司亂倒200噸廢棄物 北檢搜索拘提4人

慶生變噩夢！醉女倒沙發遭指侵 旁人竟錄影PO網衝流量

涉性侵多女...孫生出庭拋動漫《咒術迴戰》哏 嗆：欺人太甚會像禪院家一樣

史上最大規模民告官！黃國昌率逾2000名警消遞狀提告討退休金