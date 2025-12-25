派偉俊當製作人半夜傳訊息 陳華坦言：有點怕！

派偉俊(右)與陳華在耶誕節前夕推出單曲〈你沒等我去的舊金山〉。（杰威爾音樂提供）

「華語唱作流行新指標」派偉俊 Patrick Brasca 攜手「破億串流小天后」陳華首度合作推出單曲〈你沒等我去的舊金山〉，派偉俊親自擔綱製作人，對聲音細節要求近乎苛刻，錄音期間多次補錄、反覆調整，只為呈現最理想的狀態。攬下大部分作詞工作的陳華笑說，那個禮拜半夜收到派偉俊傳來的製作訊息都會「有點怕」，卻也因此深刻感受到他對音樂的高度堅持與專注，更期待作品完成後能被大家細細聆聽。

MV 以「兩人之間的平行線」為核心概念，劇情線與對嘴畫面分成兩天拍攝，並運用分割構圖強化距離感與疏離氛圍，描繪派偉俊與陳華離開關係的一天。畫面中兩條生活軌跡錯開前行，卻又在不經意間產生重疊，隨著白晝走向黑夜，兩段愛戀故事也各自翻向新的篇章。

為了讓演出更貼近日常，導演安排派偉俊深夜寫歌的情境，而陳華的愛犬 MUJI 也驚喜入鏡互動，讓現場氣氛相當自在，也成功捕捉兩人真實的生活樣貌。為呼應歌詞「你沒陪我牽手的聖誕」，劇組特別運來4000公斤粗鹽打造雪地場景營造冬季氛圍，拍攝過程中因雪花機特效紛飛，對嘴難免吸入泡沫，一喊卡工作人員便需要遞水協助漱口，而面對不適環境，派偉俊與陳華仍全程保持專業，強忍咳嗽完成浪漫的飄雪畫面，也展現日常與舞台造型間的反差魅力。

