派克、艋舺雞排都輸了！網友推薦連鎖雞排Top10，冠軍皮脆肉嫩、吃超飽

在物價上漲、市場競爭激烈的環境下，許多雞排連鎖店紛紛走出創新之路，有的主打厚切多汁，有的強調懷舊口味，有的則因獨特行銷而登上話題浪尖。究竟哪些品牌在過去１年中，成功擄獲了消費者的目光與熱議聲量？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，統整了近１年來（2024/11/25～2025/11/24）全台連鎖雞排店的討論聲量。會不會有你的愛店呢？馬上來揭密這些占據台灣人社群話題的連鎖雞排店霸主吧！

No.10 惡魔雞排

惡魔雞排以強調雞肉本身的鮮美原味、厚實多汁的口感，以及獨特的品牌形象而聞名。有別於只追求視覺大片的雞排，惡魔雞排專注肉質的呈現，堅持不打薄，確保每一口都飽含肉汁。其名稱「惡魔」概念獨特，旨在顛覆常人思維：「當你問為什麼要叫惡魔雞排時，惡魔已經悄悄佔領你心靈」，成功在連鎖市場打響名號，深受顧客喜愛：「這裡的炸衣比一般雞排更脆、更酥」「醃製的雞肉偏甜，肉質鮮嫩多汁」「香脆多汁，一點也沒有濕軟掉」。



惡魔雞排近１年的聲量高點，出現在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於1/16晚上現身台中逢甲夜市之際。當時網路流傳一份黃仁勳的「建議小吃名單」，惡魔雞排便名列其中。雖然黃仁勳最終因人潮太多而提前離開，但成功入列國際科技巨頭的「美食清單」仍為惡魔雞排帶來巨大的話題討論度與流量。

▲惡魔雞排口感厚實多汁。（圖片來源：惡魔雞排臉書）

No.９ 艋舺雞排

艋舺雞排是台灣知名的連鎖雞排品牌，由歌手唐儷等人共同創立。品牌名稱取自台北傳統地區「艋舺」（萬華），結合藝人代言，迅速打開市場知名度。



艋舺雞排主打厚度驚人、約達２公分的雞排，強調其厚切旨在鎖住雞肉的肉汁，確保炸熟後依然保有鮮嫩多汁的口感，有別於一般傳統雞排的薄片酥脆感。由於其厚實的分量，吸引不少國際遊客嘗鮮，紛紛表示：「分量很大，一個人很難吃完，所以最好２、３個人一起分享」「味道好極了，而且非常飽腹，只吃１個就能吃飽」「炸得不錯但是個人覺得有點鹹」。除了在台發展，艋舺雞排也積極將台灣小吃推向國際，在香港、新加坡、馬來西亞、加拿大、英國等地都能看到分店。

▲艋舺雞排的肉厚度驚人。（圖片來源：艋舺雞排西門町店臉書）

No.８ 開源社

在台灣，尤其是在北台灣，「開源社」可說是一家非常常見的炸物連鎖店。它最大的特色是獨特的「傳統式加醬雞排」，炸好的雞排會額外塗上或浸潤獨家的秘製醬汁，鹹鹹甜甜、帶有烤肉醬風味的濕潤口感，是許多老饕喜愛的主因。



在物價不斷上漲的環境下，開源社的雞排價格卻落在50至60元之間，憑藉高性價比成為網友們的討論焦點。許多人對其「低價策略」產生好奇與推測，紛紛表示：「我猜應該跟好市多烤雞一樣，用低價促銷的方式吸引顧客消費」「有的開源社45元，可能是用低價吸引」，但也有人指出其分量較小：「那麼小塊當然便宜」「他們的是４兩肉，正常雞排是６到８兩，都含骨重」。

▲開源社雞排會額外塗上秘製醬汁。（圖片來源：開源社新莊店臉書）

No.７ 騰之雞排

「騰之雞排」2015年起源於高雄市楠梓區，如今在全台設有多家分店。在競爭激烈的市場中，以厚切、多汁的特色建立良好口碑，主打讓顧客能吃到紮實的肉感，而非僅是薄皮。除了經典原味，騰之雞排也提供了多種創新口味和炸物選擇。



騰之雞排的聲量高峰，來自於近期在社群上再次暴紅的「爆漿起司雞排」。台幣100元的價格就能品嘗到滿滿的拉絲起司和厚實雞排，成功吸引許多網友爭相品嘗。食客也給予高度評價，尤其稱讚其口感的豐富層次：「昨天剛買真的超大塊又很好吃」「前天吃，真的滿不錯的，起司很拉絲」「外皮酥脆加香濃起司，肉質軟嫩多汁的口感」「爆漿起司雞排好吃，起司控的愛」。

▲騰之雞排提供多種創新口味，如爆漿起司雞排。（圖片來源：騰之雞排新竹店臉書）

No.６ 吮指王

創立於1997年的「吮指王」在全台擁有超過百家加盟店，連金門、馬祖等離島地區也有設點。最大的特色是融合了美式快餐店的炸雞風格與台灣傳統的炸雞排、鹽酥雞小吃，菜單選擇非常多樣化，招牌大雞排有原味、脆皮、檸檬、泰式等多種口味可選，美式炸雞則有炸全雞、雞腿堡等多元化品項。



食客普遍讚賞其性價比和口感：「即使漲價，他們家的雞排還是肉量厚實，多種口味任君挑選」「價格實在、分量又足，難怪常常看到排隊人潮」「放了一段時間之後皮也還會脆」。近年來，吮指王也透過參與活動提升不少聲量，例如今年出席了一年一度高雄鹹酥雞嘉年華，該活動吸引高達12萬人朝聖，吮指王也在活動中成功奪下「獨特創新獎」。

▲吮指王雞排價格實在、分量足。（圖片來源：吮指王總部總部臉書）

No.５ 魔王厚切雞排

「魔王厚切雞排」是台灣連鎖炸物品牌的新興代表，主打超越傳統尺寸的「厚實」口感，深受喜愛肉食和多汁炸雞的消費者歡迎。相較於市面上常見的６兩雞排，魔王厚切雞排強調每片雞排至少有８兩重，並且堅持不打薄，旨在提供極致的肉感體驗。除了標準的原味傳統雞排，部分分店也提供脆皮、炙燒等不同風味的選擇。



魔王厚切雞排近期在社群上的聲量暴漲，與其「帥哥老闆」密不可分。位於台中沙鹿的光大店，因身材精壯的老闆在賣雞排時常只穿圍裙而引起討論，加上老闆大方表示「只要開口問，就可以摸（肌肉）」，讓他在Threads上迅速爆紅，吸引許多人前往朝聖分享。網友熱議不斷，紛紛表示「炸物好吃，老闆也好吃（誤」「賣炸物的老闆那麼帥是可以的嗎」「現在連沙鹿賣雞排都玩這麼大」，間接為品牌帶來巨大的話題討論度和流量。

▲魔王厚切雞排堅持不打薄，提供極致的肉感體驗。（圖片來源：魔王厚切雞排加盟連鎖臉書）

No.４ 3Q脆皮雞排

吃過這麼多脆皮雞排，你知道創始者就是這家創立於1998年的「3Q脆皮雞排」嗎？據官網介紹，在傳統地瓜粉雞排風行數十年後，3Q以創新的「麵漿包裹工藝」為主打，強調有別於傳統酥炸粉的脆皮口感，成功在台灣掀起旋風，初期半年內迅速展店50家，並引發同業爭相模仿，也成功讓脆皮雞排流行至今。而品牌名稱的由來，則取其初始價格「30元」的諧音與「Thank you」的寓意，表達對消費者的感謝。



其酥脆、不油膩的口感深受消費者喜愛：「雞排就是要吃這種脆皮的啊」「雞排甜甜鹹鹹超好吃」「脆皮雞排很酥脆，口感很好吃」。然而，近１年來3Q脆皮雞排的聲量高點卻出現在食安爭議上。食藥署於８月公布稽查專案結果，發現3Q脆皮雞排的源頭工廠有多袋已經過期的麵粉，因此被裁罰６萬元。品牌方隨即公開表示是內部控管疏失，未來將加強產品溯源管理，但這項食安新聞仍為品牌帶來不少負面的話題討論度。

▲3Q脆皮雞排酥脆、不油膩的口感深受消費者喜愛。（圖片來源：3Q脆皮雞排新莊中港店臉書）

No.３ 阿亮香雞排

「阿亮香雞排」主打最傳統的台式雞排口味，它的裹粉通常是薄薄一層的地瓜粉，口感偏向酥香，有別於現代流行的厚實脆皮。許多食客也評價其雞排即使是傳統薄粉，依然能保持內部肉質鮮嫩多汁。



觀察《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，阿亮香雞排近１年來的聲量，主要圍繞在懷舊價格與名人加持。一名網友在PTT分享經驗，感嘆物價飆漲：「過去１個只要35元，現在動不動就要90到120元，好難想像欸」，底下則有許多人回應「吃過30塊的」「一開始確實只要35元」，為品牌帶來社群討論熱度。此外，TWICE台灣成員子瑜在高雄開演唱會期間，分享的雞排照片被眼尖粉絲發現疑似就是阿亮香雞排，再次引爆話題，讓粉絲紛紛直呼：「阿亮是真的蠻好吃的，看來有一陣子要排隊才能吃囉」「阿亮香雞排是我心中永遠的雞排界白月光」。

▲阿亮香雞排主打最傳統的台式雞排口味。（圖片來源：阿亮香雞排臉書）

No.２ ２派克雞排

從台北市四平街起家的「２派克脆皮雞排」，經過多年經營，至今依然是現今台灣最大的雞排連鎖品牌之一。２派克雞排最大的特色是其金黃酥脆、薄而不膩的麵衣，即使放涼後也能保持一定的脆度。美味源自於中藥調配的獨特醬料與調味粉，搭配親選食用油，所呈現的脆皮多汁口感，讓它成為學生、上班族必點美食。品牌創始人因喜愛饒舌歌手TWO PAC，便以此諧音命名為「２派克」。如今除了台灣外，在中國、美國、澳洲、香港、澳門及馬來西亞等地也享受到其美味。



饕客們對其口感給予極高評價：「西門的雞排，唯一只推薦派克」「好吃～雞肉有夠嫩」「雞排真的好吃，脆的洽到好處」。近期的聲量高點，則出現在有網友分享成年人的快樂是「１塊派克雞排加辣＋１包義美小泡芙，吃完再躺著追看影集」，這則貼文在Threads上獲得熱烈回響，網友紛紛表示認同：「派克雞排，小辣＋梅粉，超好吃」「派克雞排好吃的要死！還要加大辣」「真的成年人ㄉ快樂，靠食物滿足」。

▲２派克雞排最大的特色是其金黃酥脆、薄而不膩的麵衣。（圖片來源：２派克脆皮雞排臉書）

No.１ 天使雞排

榮登本次連鎖雞排店討論度榜首的「天使雞排」，是源自高雄的知名排隊美食連鎖店，在台灣各地夜市及商圈都設有分店，深受當地人和遊客的喜愛。它最大的賣點是其超乎尋常的雞肉厚度，強調「比銅板還要厚」的紮實感，完全沒有經過打薄處理，讓人一口咬下能充分感受到雞肉的原始鮮甜和多汁口感。



天使雞排曾榮獲「新北好市節美食冠軍」「全台網路票選第一名雞排」等多項殊榮，並被各大美食節目報導推薦。其極致厚切的產品理念，也贏得了消費者的高度評價：「太棒了！麵糊酥脆度恰到好處，肉質夠厚」「雞排界裡會吃的很飽的雞排」「皮脆，肉嫩，好吃」。品牌近一年來的聲量穩定成長，部分原因來自於其北部唯一分店的動態。位於樂華夜市的天使雞排分店，在2021年一度關門後，於今年３月重新營業，儘管價格略有上漲，現場依然排隊人潮不斷，持續帶來討論聲量。

▲天使雞排最大的賣點是其超乎尋常的雞肉厚度。（圖片來源：天使雞排樂華店臉書）

▲連鎖雞排討論度Top10。（圖片來源：網路溫度計）

分析說明：

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年11月25日至2025年11月24日。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫

網路溫度計

網址：https://dailyview.tw/

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章