派兵維和烏克蘭 英國設2.7億美元專款籌備行動

路透社9日報導，英國表示已標定撥款2億英鎊(2.7億美元)，用於籌備可能向烏克蘭部署軍隊。此前，英國本週承諾一旦停火，將向烏克蘭派遣多國部隊。

英國首相施凱爾(Keir Starmer)、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)和烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)8日在烏克蘭盟友「志願者聯盟」(Coalition of the Willing)的峰會上發表了一份意向聲明，概述了未來可能的部署計畫。

英國國防大臣希利(John Healey)9日在訪問烏克蘭首都基輔時表示，這筆款項將用於升級車輛和通訊系統以及反無人機防禦系統，並確保部隊做好部署準備。

在英國宣布此一消息的數小時前，俄羅斯發射了一枚威力強大的極音速飛彈，基輔的歐洲盟友稱，俄羅斯此舉意在恐嚇他們，阻止他們支持烏克蘭。

馬克宏已經表示，法國可能會向「駐烏克蘭多國部隊」(Multinational Force for Ukraine, MNFU)派遣數千名士兵，旨在加強安全保障，以安撫基輔。英國尚未透露將派遣多少士兵，施凱爾7日表示，英國的計畫仍在進行最終確認。

希利表示，宣布為駐烏克蘭多國部隊提供資金表明英國政府正在「加強投入」對派兵烏克蘭的準備工作。

英國國防部發佈聲明表示：「這筆資本支出來自核心國防預算，向盟友和對手發出明確訊息，英國有意領導駐烏克蘭多國部隊，(並)履行我們維護烏克蘭和平的承諾。」

希利還向澤倫斯基表示，基於烏克蘭設計、英國製造的「章魚」攔截型無人機(Octopus interceptor drones)將於1月開始生產。英國將每月向烏克蘭運送數千架該款無人機，以協助烏國抵禦俄羅斯無人機的攻擊。