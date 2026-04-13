派出所前上演搶孩大戰！前妻緊抱兒「槓上婆家」前夫是知名房產投資商

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記者陳弘逸／台中報導

台中市西屯區昨晚（13日）爆發家庭糾紛，一對離婚的夫妻跟雙方親友，在派出所外爆發爭執。（圖／翻攝畫面）

台中市西屯區昨晚（13日）爆發家庭糾紛，一對離婚的夫妻，疑因管教問題，鬧到派出所，雙方親友也一同前來，在派出所外拉扯，上演搶小孩大戰，眼看場面失控，警方甚至出動快打部隊到場管制；最終待雙方情緒冷靜才離開，據悉，這對夫妻已離婚，男方是知名房產投資商人，他的母親曾標下帝寶豪宅，轟動豪宅圈；如今鬧到派出所，再度登上媒體版面，引發關注。

第六分局何安派出所昨晚（13日）發生家庭糾紛，一對離婚的夫妻，疑因小孩管教問題，到派出所協調；未料，過程中，女方抱著小孩要離開，男方卻上前攔阻，雙方就此爆發衝突。

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雙方親友也在派出所外等候，見女方把小孩帶出派出所，便一擁而上直接在派出所前拉扯，媽媽則緊抱小孩，大喊「我要保護我的孩子」警方則喝令，全部進去。

據悉，這對夫妻已離婚，男方是知名房產投資商人，他的母親曾標下帝寶豪宅，轟動豪宅圈；如今疑因孩子管教問題，鬧到派出所，再度登上媒體版面，引發關注。

最終待男女雙方在派出所內，情緒冷靜之後，再由雙方離開，這起家庭鬧劇才因此落幕。

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