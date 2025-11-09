派出所前逆撞機車！ 騎士頭部重傷 駕駛肇逃稱「恍神」

台南市 / 綜合報導

台南市東區，崇明路與崇明十街口，昨（8）日晚上發生車禍事故，就在派出所門口前，一輛轎車開到逆向，迎面撞機車，騎士被撞到噴飛倒地，頭部重傷，人還在醫院治療觀察，但駕駛撞到人後卻肇事逃逸，警方循線追人，找到肇事的66歲駕駛，他聲稱，因為恍神才會釀禍，訊後被依肇事逃逸致人受傷，移送地檢署偵辦。

行車紀錄器拍下，前方車輛，明明打右方向燈，但車輛卻越開越左邊，甚至已經跨越雙黃線，開到逆向去超級誇張，沒想到下一秒，直接撞上對向機車，砰的好大一聲。另一邊騎士的行車紀錄器畫面，也清楚拍下，車輛開到逆向，結果迎面撞上機車，撞擊力道大，機車和騎士都噴飛，零件散落滿地都是，騎士頭部重傷，救護人員獲報，趕緊到場將人送醫，但還在治療觀察中。

目擊民眾說：「在那邊等紅綠燈，聽到聲音，看到那台車逆向，然後就看到他撞過去，騎士被撞到飛起來，他(駕駛)沒有停，他肇事逃逸。」車禍意外發生在，昨（8）日晚上9點多，台南東區崇明路與崇明十街口，派出所門口前，當時轎車明明打右邊方向燈，卻越開越左偏甚至開到逆向去，隨後撞擊機車，但卻沒有停下來，又再往前開到下個紅綠燈，停完紅燈就開走離開現場，警方掌握車號，找到肇事的66歲駕駛，他聲稱因為恍神才會釀禍。

台南市第一分局文化所副所長林耿宏說：「本分局依據民眾提供的行車記錄器及相關跡證，迅速尋獲該部肇事自小客車，並循線找到駕駛人，全案依肇事逃逸致人受傷，報請地檢署偵辦。」被撞騎士還在醫院觀察，家屬只希望趕快脫離險境，但駕駛開車恍神開到逆向去，撞到人還肇事逃逸，實在很不應該。

