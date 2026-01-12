派出所參訪初體驗 萌娃最好奇的竟是這件事

▲員警把握機會進行反詐騙及交通安全宣導，協助小朋友們建立正確的自我保護觀念。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中市政府警察局第三分局健康派出所日前迎來一群充滿活力的小小訪客，轄區信義國小二年級共28名師生到所參訪，員警與警察志工卯足全力熱情接待，精心安排一系列體驗活動，讓現場洋溢著歡樂氣氛，小朋友們更是收穫滿滿。

▲員警擺放擴大臨檢使用的警用裝備，讓小朋友們感受不同視角的警察勤務。

小朋友們滿臉好奇與期待地走進派出所展開開箱派出所初體驗，員警透過生動活潑的方式介紹警察的工作內容，為了加深小朋友對警察工作的認識，員警特別展示防彈衣、警棍、盾牌等警用裝備，讓小朋友近距離觀察與體驗，親身感受裝備的重量。過程中，小朋友童言童語地好奇詢問：「這真的可以防子彈嗎？」天真的提問也讓員警忍不住笑了出來。

此外，員警於派出所停車場擺放擴大臨檢使用的警用裝備，讓小朋友們排隊體驗闖關活動，宛如一輛輛接受檢查的小汽車，完成體驗後依序坐上警車，感受不同視角的警察勤務。員警也把握機會進行反詐騙及交通安全宣導，提醒學童上下學途中注意來車，建立正確的自我保護觀念。

▲臺中信義國小師生參訪健康派出所，員警精心安排一系列超Chill的體驗活動。

第三分局表示，透過參訪活動，期能拉近小朋友們與警察的距離，藉由親身參訪與實際體驗，讓學童對警察的工作內容與職責有更深一層的認識，同時學習重要的自我保護觀念及交通安全知識，培養守法意識與安全習慣，未來在遇到困難或需要協助時，能夠安心無懼地走進派出所，主動向警察尋求幫助。（照片記者鄭瑞芳翻攝）