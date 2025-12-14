派出所員警眼神好銳利 上班途中找到失竊單車

cnews204251214a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第六警分局工業區派出所員警，日前接獲腳踏車失竊案件。員警張哲綸除了上班時，不停調閱監視器畫面追查外，也趁上下班途中沿路尋找。第六警分局表示，果然就在失主報案的隔日，張姓警員上班途中，發現疑似失竊單車，立即確認特徵並聯繫失主，將腳踏車安全送回派出所，也讓失主在最短時間內找回愛車。

警方表示，失主報案指稱，停放在台中市工業區附近的腳踏車疑被偷了，員警獲報後立即紀錄車輛特徵並展開追查。隔日清晨，張姓警員於上班途中，注意到1輛車身特徵與失竊車輛相符的腳踏車，立即將車輛騎回派出所妥善保管，並通知失主前來領回。

cnews204251214a04

警方表示，失主接獲通知後到場領車，看到熟悉的愛車安全返回，感動的表示「太感謝警方了，速度快又專業」，也高度肯定員警的積極作為。

第六警分局表示，張姓員警即便在非執勤期間，仍保持高度警覺，展現專業與責任感。也呼籲，民眾停放腳踏車時，應選擇明亮、安全地點，並加裝牢固鎖具，降低被竊風險；警方強調，將持續追查竊嫌行蹤，確保社區治安安全。

照片來源：台中市警方提供

