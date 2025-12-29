派出所旁遭丟汽油彈縱火 桃園警速逮狂男送辦
桃園中壢一名男子今（29）日凌晨朝普仁派出所旁邊空地丟擲汽油彈縱火，所幸火勢及時撲滅未延燒無人傷亡，警方迅速於案發2小時內將男子查緝到案依法送辦。
警方調查，褚姓男子（34）今日令陳1時許疑因酒後情緒失控，竟持裝有汽油的米酒玻璃瓶自製汽油彈，點火朝中壢分局普仁派出所旁邊空地丟擲縱火，幸好火勢並未延燒造成更大災害，也未造成人員傷亡。
轄區警方案發後隨即調閱監視器進行調查，迅速所幸褚男身分，並於凌晨3時許前往其住處將他查緝到案，褚男面對警訊時坦承犯案，警方訊後依公共危險罪嫌移送地檢署辦，並建請檢方聲押預防再犯。
警方表示，任何涉及縱火危害公共安全行為均將嚴正以對迅速查辦絕不寬貸；另呼籲民眾如發現可疑危險行為，應即時通報警方，共同維護社會治安與公共安全。
