派出所長淪內鬼洩勤務護航砂石車 獲緩刑保住飯碗

歸仁警分局歸南派出所前所長許凱智，被控洩漏取締砂石車勤務給清運廢棄物業者。資料照片

台南市歸仁警分局歸南派出所前所長許凱智，被控洩漏警方取締砂石車勤務內容漏給警友會林姓副會長，協助清運業者躲避查緝。台南地院今（31日）宣判，許凱智僅成立洩密罪，判刑6月，並獲得緩刑2年，代價是必須給付公庫20萬元。相較之下，林姓副會長因違法傾倒廢棄物被重判2年4月，全案可上訴二審。

去年6月底檢警大力整頓環保犯罪，時任歸南派出所長許凱智竟將內部「加強取締砂石車」的勤務表，私下傳送給警友會林姓副會長，目的是讓林男承攬建案的砂石車司機，能順利載運營建廢棄物，規避警方的路檢攔查，違法傾倒郊區。

廣告 廣告

許凱智在法庭上辯稱，因為永康曾發生嚴重車禍，為了提醒林男注意交通安全才傳送勤務表，事後覺得不妥已收回訊息。至於林男曾送茶葉到派出所，許凱智則強調是家人打包時誤帶，並非賄款。法官最終認定許凱智的犯罪行為是「洩密」，判刑6月，緩刑2年，代價是給付公庫20萬元，原先被控貪污收賄則未成立。

獲報躲避查緝的林姓副會長，法官認為他未經許可違法傾倒營建廢棄物，依《廢棄法》重判2年4月，另因申報不實判刑4月，並沒收76萬元的犯罪所得。

法界人士指出，許凱智被判刑6月，獲得緩刑2年，條件是給付公庫20萬元。原判決的刑期就無須入監執行，若易科罰金約18萬元，但法官裁定緩刑2年、條件是給付公庫20萬元。法官有意透過2年緩刑期，不僅讓許凱智保住工作，這段期間也要深刻自省。



回到原文

更多鏡報報導

雲林雙屍肇逃案「暫時」破案 甘蔗貨車司機落網 仍有神祕「第一撞」待釐清

年關將近分包被取消頭路沒了 老戰友街頭翻臉持利刃狂捅

25歲汽車業務員貼文嗆「暗殺賴清德」！屏東警拂曉出擊高雄逮人