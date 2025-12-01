派出所養貓成「滅蛇英雄」？野保團體：凸顯遊蕩動物問題

為野生動物而走行動聯盟指出，媒體以「貓的報恩」、「滅蛇英雄」等角度呈現，反映社會仍將蛇視為威脅或害獸，然而事實上，蛇類是山林生態系的重要掠食者，也是維持鼠類族群平衡的關鍵物種。（本報系資料照）

近日多篇報導指出「台中大雪山山區大棟派出所餵養的貓咪，竟會協助捕蛇、鼠」，讓不少民眾嘖嘖稱奇，大讚貓咪具有靈性、維護周邊安全等，然而野保團體卻認為，本次事件凸顯遊蕩動物對原生野生動物具有威脅，且蛇類為山林生態系的重要掠食者，不該視其為害蟲。

為野生動物而走行動聯盟指出，媒體以「貓的報恩」、「滅蛇英雄」等角度呈現，反映社會仍將蛇視為威脅或害獸，然而事實上，蛇類是山林生態系的重要掠食者，也是維持鼠類族群平衡的關鍵物種，很遺憾地看到，在蛇年這樣具有象徵意義的1年，蛇類依然被簡化為「應被清除」的存在，忽略其對生態系的貢獻。

聯盟表示，山區真正有效的防蛇方式為「環境管理」，因蛇出現在人類使用空間，多半與環境管理不善有關，例如附近鼠類多、食物與垃圾未妥善處理、建物縫隙未封閉等，遂若要科學防蛇，可以減少食物來源、封閉門窗與建物縫隙、清除堆積雜物等，而不是依賴餵養及放養貓隻「滅蛇」或「控鼠」。

聯盟提到，遊蕩動物進入生態敏感棲地，將對原生野生動物造成持續壓力，此外，遊蕩犬貓也同樣暴露於高度風險，包括車禍、與野生動物交叉感染寄生蟲及共通傳染疾病等問題，許多原本可能被人類妥善照顧的動物，在山林或偏遠地區因缺乏保護而受苦。

聯盟強調，這些都是不當餵養、放養與寵物溢出所帶來的結果，也凸顯讓犬貓回到有人照顧的環境、而非放任牠們在野外遊蕩，才是真正的動物福祉。

聯盟呼籲，大雪山森林遊樂區及周邊林道屬國有林與保育重要棲地，為避免更多遊蕩動物因人為因素而進入山林、影響原生野生動物，並且建立正確飼主觀念，呼籲農業部加強相關生態宣導、並調查大棟派出所是否為飼主，若屬實，則應負飼主責任。

聯盟補充，警政署也需發函全國警局與派出所，提醒不得放養犬貓，且山區派出所更應落實誘因管理，減少野生動物取食與聚集之誘因，同時也補強基層現場同仁的生態基礎知能。

