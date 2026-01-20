派員參加宏都拉斯親台派總統就職？ 外交部：尚未受邀

外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿。(記者方瑋立攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕宏都拉斯大選結果近日出爐，由選前曾表態有意與台灣重建關係的候選人阿斯夫拉(Nasry Tito Asfura)勝出。針對台灣是否已與對方建立聯繫或計畫參加月底的就職典禮，外交部拉美司副司長盧朝睿今(20)日表示，因台宏目前無邦交，迄今尚未收到宏國方面的邀請。

盧朝睿今天在外交部例行記者會上表示，對於宏都拉斯及其他國家的交往，外交部秉持一貫坦誠開放的態度，在不預設任何前提下，與包括宏都拉斯在內的世界各國展開積極交往。他強調，只要有助於台灣增加對國際社會貢獻、提升國際地位並拓展國際空間的機會，外交部都會認真看待並全力以赴。

日前有外媒報導，指稱我國總統賴清德有意前往宏都拉斯參加阿斯夫拉月底的就職典禮，中國正密切關注美國是否允許賴總統過境。對此，總統府當時強調，相關報導純屬臆測，元首出訪若有確定行程，將循例適時公開說明。

