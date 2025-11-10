派對害腳受傷！星巴克工讀生「1副業」翻身 29歲每月賺進100萬美金

國際中心／綜合報導

美國加州一名29歲女子因大學舞會被細高跟鞋踩傷，意外激發創業靈感，從星巴克兼職咖啡師搖身變成擁有月營收破100萬美元（約新台幣3096萬元）的新銳鞋履品牌創辦人。她以「可在高跟與平底間自由切換」的創新設計打進市場，更提醒創業者「沒有顧客，就沒有生意，客服絕不是附屬品，而是品牌生命線」。

美國創業媒體《Entrepreneur》報導，海莉．帕馮（Haley Pavone）來自加州聖路易斯奧比斯波，大學三年級兼職在星巴克打工時，同步創立品牌Pashion Footwear。她透露，2016年春季舞會因高跟鞋不便跳舞而脫鞋上舞池，卻被他人高跟鞋尖端踩傷，讓她思考「為何不能兼顧時尚、舒適與實用？」於是「可轉換式高跟鞋」概念誕生。

起步時，帕馮先在校內創業比賽奪得共2萬6500美元（約新台幣82萬元）無股權補助，用於聘請前Nike、Ariat及Keen鞋履設計師打造原型。她隨後透過天使投資募得450萬美元（約新台幣1.39億元），完成量產，品牌於2019年正式上市。

帕馮大學三年級兼職在星巴克打工，同步創立品牌Pashion Footwear。(示意圖／pixabay)

真正的難關在現金流。帕馮坦言，鞋款製程需4個月，她必須提前支付大額庫存成本，稍有不慎就會「資金鏈斷裂」。2021年品牌成長450%，她追加150萬美元庫存訂單，卻因供應鏈延宕，原定4個月到貨的商品拖到11個月才抵達，公司因此連續7個月「無貨可賣」。她緊急調整策略，放棄季節款，集中火力推核心商品，並啟動預購模式，才度過危機。

品牌歷經疫情影響，直到2022年才恢復穩定月營收，2023年首次達成年度獲利。今年持續成長20%，9月更創下公司史上首個月營收破100萬美元的紀錄。

被問到若能重來，她最想改變「花太多時間在創投募資」。她直言，現今多數創投模式並不適合消費品品牌，「那些時間其實更該投入行銷與營運。」帕馮強調，產品創新固然重要，但真正讓品牌存活的是顧客，「很多創辦人把客服當成附屬品，但它其實是品牌的生命線。」

