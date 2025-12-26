派對C位就是妳！名媛高訂×濕潤閃耀，年末派對必備焦點妝容全攻略

（圖／品牌提供）

年末進入派對密集期，從聖誕晚宴、跨年聚會到各式After Party，妝容早已不只是「好不好看」，而是一場氣場與質感的較勁。真正的派對妝，必須在燈光下立體、在近距離依舊精緻，甚至拍照也能維持高級質感。這次從名媛高訂妝感出發，結合法式底妝的貴氣、日系眼妝的濕潤層次，整理出一套真正能撐全場的派對必備妝容清單。

名媛高訂派對底妝，氣場從肌膚開始

想要撐起派對妝容的氣勢，底妝一定要夠澎潤、夠細緻。Sisley Paris以植物美容學為核心，將保養精華完整導入彩妝之中，從妝前、定妝到眼妝，打造由內而外透出的名媛高訂質感。

Sisley植物晶萃妝前精華（3色）30ml/3,200元。（圖／品牌提供）

Sisley植物晶萃妝前精華共推出3色，是整套派對底妝中最關鍵的一步。這款妝前精華並不只是讓底妝「變滑」，而是先把膚況調整到適合上妝的狀態。透過小黃瓜萃取與甘油複合物為肌膚即刻補水，改善乾燥造成的卡粉與浮粉問題；綠色小扁豆萃取能修飾毛孔與膚質紋理，讓後續底妝更服貼；蕎麥籽與桃花萃取則賦予肌膚自然透亮的光澤感，讓妝感不是靠珠光堆疊，而是由內透出。

三色可依膚況與妝容需求混搭使用，也是派對妝最常見的彩妝師技巧：1.柔焦無瑕：修飾毛孔與膚質不均，拍照特別細緻；2.提亮保濕：改善蠟黃與疲態，讓肌膚在燈光下自然發光；3.完美潤色：校正暗沉、打造通透膚色，讓整體妝感更乾淨。妝前就把澎潤度與光澤感鋪好，後續底妝只需薄薄一層，即使長時間帶妝，也能維持精緻、不顯紋的高級妝效。

Sisley植物晶萃妝前精華（提亮保濕）30ml/3,200元。（圖／品牌提供）

接著使用植物晶萃奢養香蜜粉（共3色）輕拍定妝，透過注入保養成分的粉體，在定妝同時維持肌膚水潤度，讓底妝從剛完妝到派對後半場依舊細緻耐看。

Sisley植物晶萃奢養香蜜粉（3色）30ml/3,450元。（圖／品牌提供）

高訂眼妝主角，柔色暈染撐起名媛氣勢

派對眼妝最怕顯髒或過度用力。Sisley植物光燦高訂四色眼影共推出2色，透過緞面、霧面與亮面三種質地配置，能自然堆疊出立體層次。以「晨曦玫瑰」為代表的粉玫瑰色系，溫柔中帶著女王氣勢，無論近看或在派對燈光下，都能維持精緻卻不張揚的高訂質感，特別適合正式晚宴與精品派對場合。

Sisley植物光燦高訂四色眼影（2色）7.2g/3,950元。（圖／品牌提供）

派對眼妝的層次變化，SUQQU讓眼神更有記憶點

派對妝容要被記住，眼神層次是關鍵。SUQQU晶采盈緻眼彩盤151花盛-HANAZAKARI為限定1色，將櫻、梅、桃、李四種花朵意象封存於盤中，大顆粒珠光與金屬光澤在燈光下格外耀眼，一盤即可完成派對主眼妝。

若想加強細節，晶采單色眼影e本次推出新色4色（Mellow Shine）與限定色3色（Luster），共7色。Mellow Shine柔和亮澤質地可作為打底或提亮，打造濕潤裸光感；Luster璀璨光則適合疊擦於眼中央或眼尾，瞬間放大眼神存在感，為派對眼妝加分。

SUQQU晶采盈緻眼彩盤151花盛-HANAZAKARI（限定1色）6.2g/2,600元。（圖／品牌提供）

SUQQU晶采單色眼影e（7色）1.5g/1,450元。（圖／品牌提供）

一抹即亮的派對神器，RMK快速鎖定目光

想要最快速完成派對眼妝，RMK明眸眼影液共推出6色，是最不失手的選擇。指腹或刷頭輕觸即可均勻顯色，多種比例珠光自然堆疊出濕潤立體感，速乾卻服貼、不易暈染，特別適合派對補妝或臨時加強眼神焦點。加入角鯊烷保濕成分，即使長時間帶妝也不易乾裂。

RMK明眸眼影液（6色）5g/1,400元。（圖／品牌提供）

派對後半場的氣質選擇，RMK立體調色眼盤

如果說眼影液是派對第一眼的亮點，那麼RMK立體調色眼盤本次推出限量2色#EX-17、EX-18，就是撐起整場氛圍的關鍵。兩款眼盤分別以「春日清晨」與「春日黃昏」為靈感，刻意降低彩度卻保留高透明感，透過高亮燦珠光與輕柔霧面質地的交錯，打造時尚的朦朧粉彩眼妝。無論混色或疊擦，都能自然融合，讓眼神在派對後半場依舊耐看、有情緒、有深度。

RMK立體調色眼盤（限量2色）EX-17、EX-18，4.6g/2,150元。（圖／品牌提供）

派對妝的最後定調，用雲霧柔霧唇妝把氣場收好

眼妝與底妝都到位後，唇妝就是派對妝的最後關鍵。M·A·C在2026開年推出全新輕親雲霧系列，以「現代柔霧」與「模糊唇妝」為核心，將伸展台後台的專業技法轉化為日常也能駕馭的高級雲霧妝感，讓派對唇妝不再厚重，卻依舊有存在感。

M·A·C 輕親雲霧保濕唇膏（24色）。（圖／品牌提供）

輕親雲霧保濕唇膏共24色，包含12款全新冷暖百搭色與12款經典人氣色重新演繹。質地滑順如乳霜、輕盈如空氣，結合四種輕質粉體與色料的突破性科技，並添加草綠鹽角草萃取，能柔焦唇紋、提升保濕度，讓霧面唇妝也能長時間維持舒適服貼。

同系列的輕親雲霧唇頰慕斯共28色，主打唇頰兩用的多功能設計，液態天鵝絨般的慕斯質地輕盈好暈染，能為雙唇與雙頰打造自然雲霧感紅暈，無需繁複技巧，就能完成派對妝的最後定調。從派對一開始到After Party，妝感始終維持低調卻很有態度的時髦感。

M·A·C 輕親雲霧唇頰慕斯（28色）。（圖／品牌提供）

主打色選推薦

包括#973 Pink Roses煙燻玫瑰：灰色調的玫瑰色，溫柔中帶甜美，更有個性！

#952 Taken暖焙烏龍：冰山美人最適合，是高冷氣質的低飽和棕色。

#959 Velvet Teddy暖萌泰迪：低明度的優雅粉棕奶茶色，不只甜且有點酷。

#997 Over The Taupe榛果摩卡：清冷又時髦的奶咖色，剛剛好的優雅感立現。

#956 Warm Hug杏仁奶茶：溫潤的減糖版奶茶色，是溫柔可愛小姐姐必買推薦！

M·A·C 輕親雲霧唇頰慕斯（28色）。（圖／品牌提供）









