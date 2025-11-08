派彩結果出爐！ 今彩539貳獎開出275組、每注可得2萬元
台彩今（8）日開出今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩獎號。晚間派彩結果出爐，頭獎槓龜無人中獎；貳獎則開出275組，每注獎金2萬元。
今彩539貳獎開出275注。圖／翻攝自台彩官網
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公布為主。
責任編輯／蔡尚晉
