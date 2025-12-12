派拉蒙出手搶華納兄弟 川普補刀「CNN必須被賣掉」

影音串流平台Netflix傳出計畫以約新台幣2.24兆元的規模，收購好萊塢老牌片商華納兄弟探索集團。（圖／美聯社）





影音串流平台Netflix傳出計畫以約新台幣2.24兆元的規模，收購好萊塢老牌片商華納兄弟探索集團，不過這樁併購案如今恐怕出現變數。派拉蒙影業突然出手提出敵意收購，就連原本未納入交易的CNN有線新聞網，也被派拉蒙列入收購目標，引發美國政商圈高度關注，甚至驚動美國總統川普表態介入。

華納兄弟探索集團上週才同意以約720億美元，出售旗下電影事業與HBO相關內容給Netflix，但派拉蒙隨即提出規模更大的收購方案，總金額上看1084億美元，試圖一口氣吃下華納及CNN，形同在好萊塢投下震撼彈，也讓原本看似底定的併購案再起波瀾。

廣告 廣告

這場媒體搶親戰，不只牽動全球影視產業版圖，也引來川普公開放話表示，不論最後由哪家公司收購華納，都認為CNN應該被出售並更換經營團隊。川普過去多次批評CNN立場偏頗，這回再度點名，使整起併購案更添政治色彩。

派拉蒙本身市值僅約140億美元，卻敢發動蛇吞象式的敵意收購，背後資金來源也成為外界焦點。外媒指出，派拉蒙獲得川普女婿庫許納旗下投資公司融資支持，另外還包括川普長期盟友、甲骨文創辦人艾里森的個人資產，以及來自中東多國的主權基金資金挹注。

這起Netflix與派拉蒙的搶親大戰，不僅牽動全球觀眾未來的收視選擇，也勢必面臨美國司法部的反壟斷審查。外界關注，監管單位是否能在政治壓力下維持獨立審查立場，將成為檢驗美國媒體市場公平競爭，以及總統是否干預司法的重要指標。

更多東森新聞報導

用戶注意！KKTV正式整合進LINE TV

迎BLACKPINK重返高雄 3處行人號誌變「粉」提醒安全

獨家／限貸令金箍咒！ 10家房仲7家賠 社群戰「短影音」搏買氣

