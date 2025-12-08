派拉蒙出手搶買華納！允諾1年推出30部院線電影衝著Netflix來

〔記者許世穎／綜合報導〕影音串流巨頭網飛(Netflix)收購華納兄弟探索(WBD)公司旗下製片廠與串流部門HBO Max的交易，似乎還有變數，因為派拉蒙天舞傳媒(Paramount Skydance)昨(8日)為了阻止這項交易，決定繞過WBD的董事會，宣布以每股30美元、總價值1084億美元(約新台幣3.3兆元)進行「惡意收購」。

派拉蒙宣稱，相較於Netflix的收購案，其提案不僅更有利於WBD股東，也更有利整個好萊塢：「我們的目標是擴大創作產量，而非像Netflix那樣追求市場支配。我們的目標是讓好萊塢更強，而非壟斷。」

廣告 廣告

派拉蒙更承諾，若成功併購WBD，將每年推出超過30部院線電影，明顯影射Netflix歷來對院線發行態度冷淡。Netflix雖表示會遵守華納既定院線窗口，但執行長薩蘭多斯過去曾稱「戲院體驗已過時」，這也是外界擔憂原因之一。

派拉蒙重申，其收購WBD更容易通過監管，反之，Netflix的方案恐造成「反競爭結構」，讓其在全球SVOD訂閱市場達到43%的壟斷優勢。此外，派拉蒙指出Netflix從未處理過大型併購，執行風險高。

【看原文連結】

更多自由時報報導

派拉蒙攔胡Netflix收購華納案 出資者包括川普女婿

小煜宣布離婚！5年婚姻「9月已和平分手」 內情曝光

2中國女遊日「假冒台灣人」！ 京都壽喜燒名店一句話拆穿

演《天國的嫁衣》走紅！ 49歲立威廉罹甲狀腺癌 看報告瞬間天塌

