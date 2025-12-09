派拉蒙天舞集團開出1,084億美金意圖斬斷Netflix收購華納兄弟探索頻道計畫 但川普意願恐是最大變局

Netflix於2025年12月初宣布將以每股27.5美金、斥資827億美金收購華納兄弟探索頻道當中不含探索頻道及有線電視業務，在此之前派拉蒙天舞集團也傳有意收購華納兄弟探索頻道，但礙於開出的價格似乎無法讓華納兄弟探索頻道股東滿意，以及傳聞原本內部就屬意賣給Netflix而未果；派拉蒙在Netflix官方宣布收購計畫後，宣布以每股30美金出價1,084億的價格，試圖從Netflix手中攔胡。

Netflix的收購計畫室僅購買華納兄弟的影視工作室、電視電影內容、遊戲工作室及HBO、HBO Max串流服務，但不包含原本華納兄弟探索頻道已經確定要切割的探索頻道以及有線電視業務；然而派拉蒙天舞則打算買下完整的華納兄弟探索頻道，這也表示循此模式可以不用等到2026年拆分探索頻道即可啟動收購計畫。

值得玩味的是，Netflix收購華納兄弟探索頻道的計畫原本就被好萊塢產業排斥，因為好萊塢普遍認為專注在串流服務與業務的Netflix恐怕收購華納兄弟後會破壞院線發行的模式，除此之外Netflix收購華納兄弟也可能引發壟斷。

然而據稱Netflix此樁收購計畫的背後有川普在後面牽線，川普甚至也公開聲稱他握有華納兄弟花落誰家的一定程度主導權，也是為這樁大型內容產業案增添變數的原因。

