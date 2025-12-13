派拉蒙宣布：避免國安審查 騰訊退出收購華納兄弟探索

派拉蒙天空之舞(Paramount Skydance)宣布，針對收購華納兄弟探索公司一案，原本承諾提供10億元融資的中國騰訊控股(Tencent Holdings)為了避免美國安全審查已經退出。(路透)

派拉蒙影業子公司「派拉蒙天空之舞」(Paramount Skydance)宣布，針對收購華納兄弟探索(Warner Bros Discovery)一案，原本承諾提供10億元融資的中國遊戲暨社群媒體巨頭騰訊控股(Tencent Holdings)，為了避免美國安全審查已經退出。

派拉蒙8日向美國證券交易委員會(SEC)提交最新修訂版收購要約文件，提到騰訊是「非美國股權融資來源」，一旦依原計劃提供融資，其收購要約可能受「美國外國投資審查委員會」(CFIUS)審查，因而放棄10億元融資承諾。

文件顯示，為派拉蒙收購要約提供240億元資金的沙烏地阿拉伯、阿布達比和卡達的外國主權財富基金也已同意放棄參與華納兄弟管理權，以避免受到額外審查。

派拉蒙影業8日對華納兄弟探索頻道發起779億元敵意收購要約，向競爭對手網飛(Netflix)下戰書，爭奪坐擁HBO、CNN和著名電影製片廠的華納公司。

依規定，涉及外國公司的大型交易有時會受到CFIUS的國安審查。 CFIUS屬於美國政府機構，由財政部長擔任主席，主要任務是基於國家安全審查併購交易，有權強制公司改變所有權結構或完全撤出美國市場。

在拜登和川普前後任總統執政期間，對於外國投資相關的國安全隱憂日益加劇，財政部想方設法強化管理權。

騰訊的股票在香港上市，但被美國防部納入數十家與中國軍方相關的中國企業之列。

騰訊總部位於中國深圳，旗下擁有競技遊戲「英雄聯盟」(League of Legends)開發商Riot Games，並與多家美國大型娛樂品牌維持合作關係；此外，騰訊也與美國國家籃球協會(NBA)達成串流轉播協議。

騰訊是全球最大的網路遊戲股權投資者，也是重要的娛樂和社群媒體公司，在中國及海外華人社區經營廣受歡迎的微信(WeChat)即時通訊和支付服務。香港股票交易所數據顯示，騰訊市值超過7000億元。

