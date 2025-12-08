派拉蒙截胡 Netflix！狂投 1,084 億美元對華納兄弟探索發起惡意收購

上週 Netflix 豪擲 827 億美元收購華納兄弟探索的消息在業界扔下震撼彈，但這並未讓一直參與競購的派拉蒙退縮，反倒進一步堅定了他們買入華納的決心。就在剛剛派拉蒙正式開出高達 1,084 億美元的報價對華納兄弟探索發起了惡意收購要約，相比只要電影、電視製作業務及串流資產（包括 HBO 及 HBO Max）的 Netflix，派拉蒙打算連華納兄弟探索的傳統有線電視業務也一併吃下。而且他們會以每股 30 美元全現金支付收購款項，Netflix 提供的則是現金加股票混合方案，對華納兄弟探索的每股估值也只有 27.25 美元。

但盡管如此，更豪邁的派拉蒙也未必能獲得華納兄弟探索的青睞。有消息稱後者的管理層更傾向「確定性」，相比更高的估值，他們更願意接受「能立即簽約、通過監管審查並能按條件完成交易的買家」。

不過說到監管，Netflix 其實也面臨著潛在的障礙。早些時候特朗普在一次問答環節中向記者透露，這筆收購涉及「很高的市場份額」，因此「可能會成為一個問題」。他明確表示將親自參與審批的流程，所以華納兄弟探索最終會鹿死誰手還真的不好預料呢。

