派拉蒙拚了！出3兆跟Netflix搶華納兄弟 找來川普女婿加盟
在與Netflix長達數月的競標戰中失利後，「派拉蒙Skydance」週一宣布發起「敵意收購（hostile bid）」，直接向華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery, WBD）的股東提出更高的全現金收購報價，試圖推翻Netflix已達成的交易。
派拉蒙向WBD股東提供每股30美元的全現金收購報價，這與WBD上週拒絕的出價相同。這份報價的企業價值高達1084億美元（約3.37兆元新台幣）。派拉蒙的目標是收購整個WBD（包括製片廠、串流資產以及CNN、TNT等有線電視頻道），而非僅Netflix所感興趣的製片廠與串流媒體。
報價由埃里森家族、私募股權公司 RedBird Capital 提供股權融資支持，並獲得美國銀行、花旗和阿波羅全球管理公司等提供的540億美元債務承諾。派拉蒙這項收購資金的結構引人注目，部分股權融資來自中東的金融夥伴，包括沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）、阿布達比和卡達投資局。另有一部分資金來自美國總統川普（Donald Trump）的女婿賈裡德庫希納（Jared Kushner）旗下的Affinity Partners。
派拉蒙Skydance CEO大衛埃里森（David Ellison）在接受《CNBC》採訪時表示：「我們來到這裡就是要完成我們開始的事情。」他強調現金對華爾街的重要性：「我們現在的報價比他們目前與Netflix簽署的交易多了176億美元的現金。我們相信當股東看到我們報價的內容時，他們會投贊成票。」埃里森再次利用監管審批作為其交易的優勢，認為派拉蒙的規模較小，且與川普政府的關係友好，這將有助於加速監管批准。他稱川普是「競爭的信奉者」，並認為派拉蒙和WBD的結合將成為「Netflix和亞馬遜真正的競爭對手」。
至於川普方面，週日在華盛頓特區的一個活動上表示，Netflix已經擁有「非常大的市場份額」，如果這項交易進行，其份額將大幅增加，因此可能會是一個問題。川普更補充，他將親自參與這項交易是否批准的決定過程，這代表審查將達到前所未有的總統級別控制。
如果Netflix與WBD的交易被中斷，合約中包含「分手費」機制，若交易未獲批准，Netflix將支付WBD 58億美元；如果WBD決定終止交易以尋求其他併購，則需支付28億美元的分手費。
在敵意收購消息傳出後，派拉蒙股價上漲9%，WBD股價上漲約4%，而Netflix則下跌3%；預測市場數據顯示，在川普表態後，外界認為Netflix在2026年底前完成收購的機率則從約六成降至二成多。
