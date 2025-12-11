派拉蒙搶親大戰！川普發話「沒挺Netflix」 痛批CNN：必須被出售

川普對於派拉蒙惡意收購案表示「CNN必須被出售」（圖／達志影像路透社）

華納收購案引發Netflix與派拉蒙激烈爭奪，美國總統川普也加入這場媒體戰爭，對CNN的未來走向發表強烈意見。川普一直與CNN關係緊張，他公開表示CNN「必須被出售」，暗示支持派拉蒙的收購提案。此外，派拉蒙近期推出怪奇比莉演唱會紀錄片，展現其在娛樂產業的持續投資。同時，華納是否會取消與Netflix的協議，成為全球媒體界密切關注的焦點。

派拉蒙近期推出《怪奇比莉：溫柔重擊演唱會》紀錄片，這是該公司自2011年小賈斯汀演唱會電影後，久違的音樂會紀錄片作品。這部紀錄片運用了前所未有的技術，大規模記錄超高人氣美國歌手怪奇比莉的演唱會盛況。

在媒體收購戰場上，派拉蒙積極攔截Netflix對華納的收購計畫，不僅提出更優渥的合約金，還打算整併華納旗下的有線電視CNN。評論員Kara Swisher表示，15年前Jeff Bewkes就曾將Netflix比喻為「阿爾巴尼亞軍隊征服世界」，這個當時的小玩笑如今已成現實，好萊塢所有人都必須適應消費者習慣的改變。

美國總統川普對這場收購戰也表達了自己的立場。川普表示：「我沒有參與這件事，但我可能會參與，也許會參與決策，這要看情況。有一些不錯的公司在競標。」他特別強調CNN必須被出售，認為不應該讓現有的人擁有資金並控制CNN，以免他們「花更多的錢來散播謠言」，因為他認為CNN「總是在說謊」。

川普的這番言論被解讀為支持派拉蒙的收購提案，希望CNN最終落入「友善陣營」手中。然而，有消息傳出華納並不打算取消與Netflix的併購協議，使得這場媒體巨頭之間的爭奪戰更加撲朔迷離。華納的最終選擇已成為國際關注的焦點，各方都在密切關注事態的發展。

