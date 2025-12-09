派拉蒙搶親！攔截Netflix併購華納「豪砸3.3兆元」全額現金收購

全球娛樂產業正掀起一場空前的併購戰，派拉蒙影業突然對華納兄弟發起「惡意收購」，以1084億美元（約新台幣3.3兆元）的全額現金方案，試圖攔截Netflix原先提出的720億美元收購案。這項出人意料的競購行動發生在Netflix已向全球用戶發出華納收購通知之際，派拉蒙開出的條件明顯優於Netflix，每股出價30美元。業界普遍認為華納與派拉蒙的整併更有利於保住電影的院線發行，而這場驚人的收購戰也使華納股價應聲上漲，盤中一度飆升7.4%。

派拉蒙以1084億美金「惡意收購」華納兄弟探索（示意圖／達志影像shutterstock）

這場突如其來的「搶親」行動引起了廣泛關注，派拉蒙影業的收購提案完全以現金支付，金額大幅超過Netflix原先提出的方案。CNN首席媒體分析師透露，美國億萬富豪艾里森家族支持的派拉蒙影業積極展開行動，艾里森四處奔走尋求媒體和公關宣傳，甚至建立了名為Strongerhollywood.com的網站，直接向股東推廣他的收購方案。據傳，派拉蒙的部分資金來源與川普女婿庫許納管理的投資公司有關，不過美國總統川普表示他並未與對方談論過這件事。川普強調，他想做的只是正確的事，並表示需要考量Netflix和派拉蒙的市佔率。

若派拉蒙成功收購華納，將獲得包括《哈利波特》系列在內的重要智慧財產權。這部長久不衰的魔法世界電影作品一直是華納的熱門IP，派拉蒙還將獲得DC宇宙、《怪獸》系列等熱門IP，以及包含CNN在內的有線頻道。

湯姆克魯斯《不可能的任務》系列是派拉蒙經典作品之一。（圖／達志影像美聯社）

派拉蒙影業本身擁有豐富的資產組合，包括《不可能任務》系列、《捍衛戰士》、《變形金剛》等知名電影系列，以及多個電視頻道如CBS等。這次若成功併購華納，將大幅擴展其在全球娛樂市場的影響力。

