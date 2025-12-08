派拉蒙攔胡Netflix收購華納案 出資者包括川普女婿
〔國際新聞中心／綜合報導〕影音串流巨頭Netflix同意以720億美元收購華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery)旗下影視製作及串流部門，而派拉蒙影業(Paramount)8日提出的敵意收購案中，列出一批願意支持這項交易的投資者，其中最引人注目的，莫過於由美國總統川普女婿庫希納(Jared Kushner) 創立的私募基金Affinity Partners。紐約時報報導，派拉蒙在文件中表示，該公司執行長大衛‧艾里森(David Ellison)的父親、甲骨文(Oracle)共同創辦人賴瑞‧艾里森(Larry Ellison)，與私募基金RedBird Capital Partners已承諾承擔本案所需的400億美元現金。但派拉蒙也尋求包括庫希納的私募基金在內的多位投資者，以分擔部分投資額。文件並未說明庫希納的基金將投入多少資金。派拉蒙拒絕評論。Affinity Partners的加入，使爭奪華納兄弟探索之戰添上新的政治色彩。這項交易需要川普政府批准，而川普長期以來一直批評華納兄弟的重要資產之一有線電視新聞網(CNN)。倘若艾利森家族能在Affinity協助下完成交易，新母公司將有部分股權落入川普家族掌控。據報導，川普與艾里森家族關係密切，可能施壓反壟斷官員逼迫華納回頭選擇派拉蒙，而非Netflix。艾里森是川普的重要支持者。庫希納在川普首任總統任期結束後成立Affinity Partners，並因其高度依賴沙烏地阿拉伯主權財富基金「公共投資基金」(PIF)而備受質疑。該基金管理資產規模約54億美元，過去主要以小額投資聞名，例如以色列汽車租賃與金融公司Shlomo Group，以及杜拜分類廣告網站Dubizzle。不過，該基金最近開始涉入規模更大、曝光度更高的交易，包括與沙烏地PIF與Silver Lake Partners共同出資，以約550億美元收購互動娛樂軟體公司美商藝電(Electronic Arts)。派拉蒙的其他出資支持者還包括沙烏地、卡達及阿布達比的主權基金。派拉蒙在監管申報文件中表示，這些投資者將放棄任何參與華納管理的權利，包括董事會席次。文件指出，這些讓步旨在降低美國外來投資審查委員會(CFIUS)審查時的國安疑慮。CFIUS是跨部會委員會，負責評估外來投資是否構成國家安全風險。
更多自由時報報導
Netflix遇攔路虎！ 派拉蒙發動敵意收購搶親華納兄弟
最愛吃台灣芭樂竟是「這國」！1年爆買1.5億、外銷占比逾7成
Netflix華納聯姻機率降至23％ 川普警告：恐有反壟斷問題
LTN經濟通》總統夢成泡影 郭台銘歸途斷？
其他人也在看
記憶體撐場！華邦電收漲停登成交王 分析師揭更旺股：華東已見回不回
記憶體缺貨潮未歇，相關族群今（8）日表現亮眼，華邦電（2344）早盤一度大漲逾9%，終場收在漲停價67.9元，距離前高69.1元咫尺之遙，並以31萬張成交量高居台股冠軍。分析師表示，封測廠華東（8110）一早即攻上漲停，另有6.3萬排隊等買，由於已創下新高價，在前方萬里無雲之下，有望持續「見回不回」的向上攻堅。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前 ・ 1
緯創11月營收「噴到外太空」！網嗨「股價要破新高了吧」 分析師：關鍵看量能
緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，月增51.64%，年增194.64%，創下歷史新高，掀起網友熱議「這太鬼了 噴到外太空」「這營收eps應該穩穩上2位數了」「嚇死人喔 要噴到200了」。對此，資深證券分析師王兆立表示，緯創歷史高點161.5元短期內具突破機會，「若不是明天，就是接下來幾天」，關鍵仍在量能是否放大，若成交量能放大至5至6萬張以上，甚至挑戰8萬張，則有助於成功換手並推升股價續攻。Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前 ・ 6
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
超狂！緯創11月營收2806億元年增194% 寫歷史新高
超狂！代工大廠緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，不僅較10月的1,850.62億元增長51.64%，也較去年同期大增194.64%，一口氣改寫歷史新高。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前 ・ 17
ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」
5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！EBC東森財經新聞 ・ 14 小時前 ・ 7
才剛入選0056成分股！玉山金一度暴噴7.5％ 名師：漲勢還沒結束
擁有152萬受益人的元大高股息（0056）新增玉山金（2884）為成份股，推升玉山金股價一度上漲7.5%，專家表示，納入重量級ETF、升息循環、年底做夢行情三大利多激勵下，還有補漲空間，但投資人短線請不要追價。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前 ・ 1
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
鴻海營收創高卻難漲...今震盪守230元大關 分析師曝原因
國際電子代工大廠鴻海（2317）上周五盤後公布11月營收成績，以8443億元、年增25%的成績寫下同期新高以及單月次高的新猷。不過鴻海今（8）日股價反倒呈現震盪格局，持續守在230元大關，雖然沒有跌破，不過也未見營收行情發酵，運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海營收成績符合預期，因此難帶出量能，季線壓力壓頂，因此難有表現。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前 ・ 10
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 21 小時前 ・ 10
低軌衛星訂單滿手！這「通訊衛星元件大廠」11月營收創高...全年獲利看俏 股價飆上歷史新天價
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨全球低軌衛星（LEO）題材逐步升溫，相關建置進入密集部署階段，通訊衛星元件大廠昇達科（3491）也因LEO應用相關元件出貨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
這檔ETF近半年報酬率達6成！小兒、長老全搶進 八大公股另砸11.7億買超0050
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（12/01～12/05）上揚354.41點，收在27,980.89點，週漲幅1.28%。根據晨星11月底數據，台股加權指數近6個月...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
11月營收創41月新高！大摩列「這檔」首選認記憶體進超級循環…股價噴漲停 華東、旺宏跟著亮
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導日前記憶體大廠南亞科（2408）公布11月營收達百億元，年增高達364.89%，華邦電（2344）緊追其後，公佈11月自結合併營收86.2...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
外資愛高股息！「3檔高息ETF」獲狂掃15億元 再搶00712近5萬張...連3週蟬聯買超王
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）收在27980.89點，週漲354.41點、漲幅1.28%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週買超526.64億...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
外資連5買！三大法人買超達191.17億元 股民直呼又要衝了：來真的？
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（8）日終場上漲322.89點，加權指數收28303.78點，漲幅1.15%，成交金額為4247.44億元。據證交所盤後公布籌碼...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 1
台積電先進封裝訂單大爆滿 擴大委外釋單…日月光大贏家
台積電先進封裝產能大爆滿，正擴大委外釋單，相關訂單外溢效應大開，日月光投控旗下日月光半導體和矽品成為大贏家。因應台積電龐...聯合新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
外資周周買 抱股過節
隨著聯準會（Fed）降息機率不斷攀高，全球流動性快速回暖，外資態度也明顯轉多。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
網飛砸720億美元收購華納兄弟探索，串流戰局與好萊塢版圖全面改寫
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，網上串流平台巨擘--網飛(Netflix，美股代碼NFLX)宣布，將斥資720億美元收購美國娛樂巨擘華納兄弟探索(Warner Bros Discovery，美股代碼WBD)的電影與電視工作室，以及串流平台HBO與HBO Max，交易對華納兄弟探索整體企業價值約827億美元，被視為其成立以來最大膽、最關鍵的一次戰略轉身。消息公布後，上週五網飛股價帶量收跌2.89%，報100.24美元，成交金額達130.54億美元，位美個股第4高；華納兄弟探索股價則大漲6.28%，報28.61美元，週線急漲8.67%，連續第八週收紅，顯示資金普遍押注此案最終能落地。依協議，交易以現金加股票方式支付，華納兄弟探索股東每股將獲得27.75美元對價，對應股權價值約720億美元，企業總價值約827億美元。為降低監管壓力與資產過度集中疑慮，華納兄弟探索需先完成今年6月宣布的公司分拆計畫，把流媒體及工作室部門與全球網路部門拆成兩家獨立上市公司，新拆出的Discovery Global將持有全球網路資產，包括CNN、TNT體育與Discovery頻道等有線電視頻道以及相關數位產品，這部分財訊快報 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
封測股吃香喝辣！華東漲停創新高價炸11萬張買單排隊 矽格、典範同步漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導DRAM、NAND缺貨潮除了記憶體族群飆漲外，也同步推升封裝測試廠股價，如指標廠華東（8110）今（8）就衝出漲停，創歷史新高價...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
今年漲60％還不夠？ 世界黃金協會：明年再飆30％
世界黃金協會（World Gold Council）發布最新報告指出，黃金在2025年表現出色，迄今漲幅超過60%，並已創下逾50次歷史新高。這一亮眼成績主要受到地緣政治緊張、經濟不確定性升高、美元走軟以及價格上漲勢頭強勁等因素推動。投資者與各國央行紛紛增加黃金配置，以尋求投資組合的多元化與穩定性。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話