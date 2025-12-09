派拉蒙槓上Netflix 雙方都搶著併購華納兄弟

派拉蒙已經正式被天舞傳媒所併購，從「派拉蒙全球」更名為「派拉蒙天舞傳媒」。（Paramount Skydance提供）

就在Netflix宣佈以美金720億元的價格，併購華納兄弟探索集團（WBD，Warner Bros. Discovery）的電影、電視戲劇拍攝業務後，同樣有意併購的派拉蒙決定出手，丟出美金827億元的價格，公開對WBD的股東喊話，表示他們提出的條件更優渥，而且是現金價收購哦！不像Netflix有部分用等價股票支付！

Netflix的併購條件，是讓WBD的股東以每股換取美金23.25元，加上市值美金4.501元的Netflix股票。派拉蒙的併購條件，則是WBD的股東，每股直接拿到美金30元，因此自認為條件更好，希望股東們都能倒戈支持他們。

這項被華爾街形容為「惡意併購」的，是出自7月才收購派拉蒙的天舞傳媒（Skydance）執行長大衛埃利森（David Ellison），他的父親就是科技公司甲骨文創辦人，擁有許多股票，所以才有辦法喊出用現金收購的誘人條件。而且在去年底，華納兄弟探索集團執行長大衛扎斯拉夫（David Zaslav），也曾跟派拉蒙高層碰面，討論合併的可能性，但最後這項交易還是告吹。

2023年，天舞傳媒創辦人兼執行長大衛埃利森（左四）、創意長丹娜戈德堡（左三），出席阿諾史瓦辛格（中）主演他們製作的Netflix電視劇《Fubar》首映，沒想到現在就變成商場的敵人了，這種轉變真的連編劇都寫不出來。（Netflix提供）

不過大衛埃利森提出來的條件，之所以比Netflix更誘人，是因為派拉蒙打算收購整個華納兄弟探索集團，包括旗下的新聞、體育轉播與紀實節目等非影劇娛樂節目的業務，不像Netflix只想買電影跟電視戲劇。如果真的最後WBD的股東同意被派拉蒙收購，那麼這些資源都能一口氣注入派拉蒙，壯大其擁有的智慧產權。至於許多戲院老闆都擔心，萬一Netflix併購華納兄弟以後，電影可能就更快在網路串流平台上架，派拉蒙也保證會維持每年30部電影在戲院發行的計畫，企圖讓電影產業的反對聲浪降低。大衛表示，「我們的報價會創造出一個更大的好萊塢。」

對於競爭對手的「搶親」動作，Netflix聯合執行長泰德薩蘭多斯（Ted Sarandos）表示，公司與WBD的交易已經達成了，也有信心讓股東跟消費者對於這起併購案非常滿意，「這是在娛樂產業創造與保護就業機會的好方法，我們非常有信心，會好好辦到。」他進一步解釋，在併購案中，挑選了3個目前Netflix沒有涉足的業務範圍，意味著併購完成後不會裁員，「其中之一，是擁有電影發行業務的電影製片廠。關於未來會怎麼處理，各方有很多猜測，我認為重要的是應該注意，我們會繼續堅定致力於當今發行電影的方式、持續發行電影。這3個業務我們都想保持不變，過去我們很少討論到戲院發行業務，但也很樂於嘗試，因為從未涉足過。等到交易完成後，我們正式進入這一業務，就會著手進行。我們並不是買下一間公司，然後摧毀其價值。」

Netflix聯合執行長泰德薩蘭多斯。（Netflix提供）

泰德薩蘭多斯指出，派拉蒙想要的是併購後把兩間公司的業務合併，畢竟打從天舞傳媒收購派拉蒙後，就已經發生了大規模的人事整合，光是10月就裁員了上千人。而Netflix則把這次併購案看成拯救就業機會的方法，而非裁員，WBD部門主管都可以繼續從事他們的工作。他也提到HBO，「這是一個大眾真正喜歡的出色電視品牌，我想他們一直在做各種方法，想把自己變成平庸的娛樂品牌。我想併購之後，就可以不必再這樣了，希望HBO能夠在問世50年後，持續能在熱愛的事物上加倍成長。」

不過到底最後誰能順利併購，還得看川普總統，就像他在天舞傳媒併購派拉蒙案中的主角一樣。泰德薩蘭多斯說，川普關心美國企業，「他熱愛娛樂產業。從選舉以來，我跟他談過很多次娛樂產業面臨的挑戰。他肯定理解我們剛才所談到的種種狀況...總統對此感興趣的事，很大的程度上，娛樂產業在美國製造了許多就業機會。他理解我們，就是我們在美國推動了大量的工作。」只是另外一方面，川普的女婿庫許納（Jared Kushner）已經表示站在派拉蒙這邊，感覺雙方都是勢均力敵，真的是搶搶滾。

