派拉蒙突襲出價收購華納 承諾每年推30多部院線電影

全球串流平台霸主Netflix日前才正式宣佈，要以720億美元（約2兆台幣）收購華納兄弟旗下的電影與電視製作部門、HBO與HBO Max，不過正當外界質疑這樁收購案是否能順利完成，對手派拉蒙影業在8日突襲發起高達1084億美元（約3.3兆台幣）的提案，並承諾這起收購案的目標，「不是像Netflix一樣追求市場主導，而是目標要讓好萊塢更強大。」

此外，派拉蒙更承諾，如果成功收購華納兄弟，他們每年將會在電影院上映30多部電影，這明顯是針對Netflix而來，因為過去Netflix持續對院線發行表達過反感，讓外界十分擔憂；儘管Netflix表示會履行目前華納兄弟的影院發行承諾，不過目前他們所發行的數十部電影，主要還是為了「獲獎」，甚至在今年稍早執行長薩蘭多斯就稱「到影院看電影的體驗已經過時」。

而這份惡意收購的投資者名單，派拉蒙天空之舞找來美國總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）所創立的Affinity Partners，也讓這起收購案添增了更多政治色彩。

