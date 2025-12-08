派拉蒙豪砸3.4兆挑戰Netflix！ 發動「敵意收購」搶華納兄弟

派拉蒙高價現金出手，Netflix併購華納仍未定。（圖／達志／美聯社）

影視串流平台巨擘Netflix原已在上週同意以每股約28美元、總價720億美元（約新台幣2.2兆元）收購華納兄弟探索公司（Warner Bros），未料派拉蒙天空之舞影業（Paramount）8日宣布直接訴諸股東，欲以高價每股30美元、總價值1084億美元進行「惡意收購」。由於派拉蒙集團與美國總統川普（Donald Trump）的關係較好，引發外界高度關注。

川普日前曾透露，自己將參與Netflix收購華納兄弟製片及串流資產案的相關決策；不過他同時表示未與女婿庫許納（Jared Kushner）談過華納議題。

綜合《路透社》報導，川普8日在白宮的一場圓桌會議上被問及收購案時表示，他對Netflix與派拉蒙都「相當了解」，但強調自己與兩家公司都稱不上是朋友，「我知道他們在做什麼，但我必須看看他們握有多少市場占比……沒有一家公司算是我的好朋友。」

而派拉蒙提出高達1084億美元（約新台幣3.4兆元）的惡意收購，企圖擊敗Netflix，藉由併購華納兄弟探索打造一個可與串流巨頭抗衡的媒體強權。

華納兄弟探索董事會對此回應，表示將審查派拉蒙的出價，但暫不改變先前對Netflix方案的推薦，並建議公司「目前先不要對派拉蒙的提案採取行動」。

派拉蒙強調，他們整體收購華納的方案比Netflix更具吸引力，不但能提供多出180億美元的現金，也更容易取得監管單位的批准。其30美元現金每股的出價由庫許納的投資公司Affinity Partners，以及沙烏地、卡達主權基金與阿布達比的L'imad Holding共同提供資金；此外，由全球第二大富豪艾利森（Larry Ellison）擔任後盾，他同時是派拉蒙負責人埃里森（David Ellison）的父親，並與白宮關係密切。

報導指出，若派拉蒙成功併購，將形成史上規模最大的媒體交易之一，並聲稱對創意產業、電影院與消費者都有利。然而，庫許納公司參與派拉蒙出價，使川普家族利益意外牽動這場重大交易，引發倫理疑慮。華府監督團體與專家指出，川普的立場恐影響政府對收購案的裁量。

無論最終買家為派拉蒙或 Netflix，兩家公司與華納兄弟探索的合併都勢必面臨強烈競爭法檢視。民主黨籍參議員先前警告，若派拉蒙與華納合併，將使一家業者控制美國電視市場的大半內容，甚至市場占比超越目前龍頭迪士尼，恐加劇產業近年的整併疑慮。

