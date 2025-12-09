派拉蒙高價搶標華納兄弟 川普家族涉入掀政治爭議

派拉蒙天空之舞(Paramount Skydance)近日提出高達1084億美元的收購案，試圖搶下華納兄弟探索(Warner Bros Discovery)，讓原本由Netflix領先的競購戰再度升溫。Netflix上週以720億美元的方案取得暫時優勢，但派拉蒙以更高出價介入，使得華納兄弟旗下包含HBO、DC等核心資產的歸屬再度充滿變數。華納兄弟董事會表示，會審查派拉蒙的新提案，但目前仍維持與Netflix的合作立場，並呼籲公司暫時不要採取行動。

Netflix共同執行長薩蘭多斯(Ted Sarandos)在公開場合表示，派拉蒙提出這項充滿敵意的收購案「完全在預料之中」，但強調Netflix對完成交易仍具信心。

廣告 廣告

這起收購案敏感度升高的原因之一，是派拉蒙的融資來源。除了派拉蒙大股東艾里森家族(The Ellisons)背書外，資金還來自美國總統川普女婿庫許納(Jared Kushner)的投資公司，以及沙烏地阿拉伯、卡達與阿布達比的主權基金，引發外界對政治影響力與利益衝突的質疑。據華爾街日報報導，白宮官員與一名知情人士指出，派拉蒙執行長大衛．艾里森(David Ellison)的父親賴瑞．艾里森(Larry Ellison)，在Netflix交易公布後還曾致電川普，表示該收購將不利市場競爭。

無論最終由Netflix或派拉蒙勝出，兩案都勢必面臨嚴格的反壟斷審查。分析人士指出，若派拉蒙成功併購，合併後的規模將超越現今的市場龍頭迪士尼，可能造成內容市場過度集中；Netflix方案則被質疑恐導致裁員與價格上漲。部分美國議員更批評派拉蒙方案由「川普陣營熟面孔」背書，涉及政治敏感。

有報導指出，華納兄弟管理層對Netflix的收購案「勝券在握」，並對派拉蒙提案持負面看法。大衛．艾里森(David Ellison)在接受美國財經媒體CNBC訪問時則表示，整個競標過程存在「固有偏見」。